Fikk du med deg disse sakene?

Det er tett mellom kulturarrangementene i juni. Vi har plukket ut fem saker til deg.

– At Bylarm legger seg oppå datoene vi alltid har brukt, vil ramme dem som begge festivalene jobber for å hjelpe, nemlig nye norske artister, sier Korneliussen.

Den har på kort tid blitt et av bransjens beste og viktigste møtepunktene for fremadstormende artister i Norge. Det var blant annet der Sigrid holdt sin første konsert i 2016.

Alle som er avbilda på betongsøylene under alderspensjonatet, kjem frå nærområdet. Det er ein blanding av eldre menneske og unge med minoritetsbakgrunn. Og så er det Totti.

Tolv portrett seinare, er det lite som tyder på at området er ein plass folk ville unngå. Det har dukka opp plantekassar og ein paviljong teikna av studentar frå Bergen Arkitektskole. Ein ny leikeplass er på veg.

– Eg vaks opp rett oppi bakken her. Området betyr mykje for meg, men hit kom folk som ville skjule seg, det var ein litt skummel plass. Eg hadde lyst å gjere noko med det.

Under alderspensjonatet i Solheimsviken har det dei siste to åra vakse fram ei utandørs portrettutstilling. Bak dei meterhøge, fargerike portretta står gatekunstnaren Rodrigo Cortez «RC».

– Jeg gikk en runde med meg selv før jeg sa ja. Rekker jeg dette? Men jeg tenkte at sier jeg nei nå, så er jeg kanskje død hvis de spør meg en annen gang.

– Det er en ære å ha ham som mentor. Å lære av en som har så mye erfaring, gir meg et enormt utbytte.

– Vi ble intervjuet på video sammen, og plutselig sa jeg bare at jeg ville bli proff musiker. Etter det kjøpte foreldrene mine et flygel til meg - da var det ingen vei tilbake.

14 år gammel deltok Kei Solvang på De unges festspillkonsert. Da fikk hun for første gang undervisning av stjernepianisten Leif Ove Andsnes.

5

Skeive bokopplevelser

Pride er over, men her kan du få noen gode anbefalinger til skeiv litteratur. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Litteraturen har vært skeiv siden dag én. Fra Akilles’ og Patroklos’ impliserte romanse i Homers «Illiaden» og Sokrates trøblete relasjon med Alkibades gjennom Platons verker, via Shakespeares ekspansive mangfold av kjønnsidentiteter og til James Baldwins bohemske Paris-skildring i «Giovannis Room».

Litteraturen evner å fremstille konfliktlinjer i samfunnet, samtidig som den fremstiller enkeltmennesket - med alle sine indre stridigheter og lengsler.

Skeiv litteratur lykkes ofte godt med å presentere et helhetlig menneskebilde. Her er et lite knippe anbefalinger om skeiv litteratur, med spenn både i epoke og perspektiv.