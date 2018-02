Titanic med «Sultana» (1971)

A-ha med en rekke låter, blant andre «Take on Me» og «The Sun Always Shine on TV» (1985)

Lene Marlin «Sitting Down Here» (2000)

Madcon «Beggin» (2008)

Nico & Vinz «Am I Wrong» (2014)

Kygo «Firestone» (2015) og «It ain’t me» (2017).

Alan Walker «Faded» (2016)

Den britiske hitlisten bestemmes av platesalg, nedlastinger, radiospilling og spilling på strømmetjenestene.