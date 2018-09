AKTUELL FILM: At filmen kommer omtrent samtidig som Sverige står overfor et skjebnevalg er trolig en tilfeldighet, men en godt timet tilfeldighet. Derfor oppleves «Amatører» uhyre relevant. For alle som har bodd i en småby vil den også oppleves særdeles gjenkjennelig, skriver Britt Sørensen. FOTO: Tobias Henriksson/Arthaus