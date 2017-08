Fargespill, Ausekarane og Ove Thue er blant artistene som skal opptre under sykkel-VM. Men de store internasjonale bergensnavnene glimrer med sitt fravær.

Onsdag ble resten av kulturprogrammet til sykkel-VM offentliggjort. Blant artistene som ble dradd opp av hatten var Fargespill, Ausekarane, Ove Thue, Razika, Miss Tati og Christine Gulbrandsen.

Tidligere har sykkel-VM kommet med navn som Bergen Filharmoniske Orkester, Jan Eggum og Sjøforsvarets musikkorps.

Og da de navnene ble presentert i juni, var det mange som følte seg snytt.

Alan Walker og Kygo sa nei

For hvor var de store lokale stjernene som var blitt lovet, og som var en forutsetning for at fylkeskommunen bevilget 2,5 millioner kroner til kulturprogrammet?

Arrangementssjef Helge Stormoen understreket til BT den gangen at de største navnene ennå ikke var sluppet.

– Vi har minst én rosin i pølsen, en lokal artist av internasjonalt format. Men vi må avklare sikkerhetsbiten med politiet i forhold til publikum før vi kan trykke på knappen. Det handler mye om rømningsveier og kapasitet på Torgallmenningen, sa Stormoen i juni.

På den tiden hadde ledelsen for Sykkel-VM og Kulturoperatørene flere sonderinger med managementet til Alan Walker, uten at noen kontrakter ble signert. Allerede da visste de at Kygo var uaktuell. Andre travle artister, som Aurora, Sigrid og Röyksopp, har også lang planleggingshorisont på sine opptredener.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Da hjalp det ikke at ledelsen skal ha oppfordret de største stjernene til å rydde plass i kalenderen «for å gjøre noe fint for Bergen».

Lover ikke TV-eksponering

Da sykkel-VM presenterte resten av programmet onsdag, var det fortsatt uten de store internasjonale bergensnavnene. Real Ones, Sigrid Moldestad, Dårlig Vane, Boy Pablo og Stig Van Eijk er blant de andre artistene som skal opptre. I tillegg skal sykkel-VM ha et stort Vennebyen-show.

Adrian B. Søgnen / Bergens Tidende

Både åpningsseremonien og avslutningsseremonien vil finne sted på Torgallmenningen.

– Vi skal ha samme scene som Festspillene bruker, men vi trekker den 30 meter lenger bak. Så det blir større publikums­flater. Si at vi kan få plass til 20.000 publikummere. Før vi går ut med enda større navn, må vi vite hvordan vi skal håndtere menneskemengden, sa Stormoen i juni.

Han kunne ikke love at artistene får veldig mye TV-eksponering.

– Det er helt opp til TV 2. De bestemmer hva som blir sendt og tilbudt de utenlandske fjernsynsselskapene.

Medaljeseremoniene under sykkel-VM vil foregå på hovedscenen på Torgallmenningen. Like etter at de edle metallene er blitt utdelt, blir det gratiskonserter med en rekke artister – mellom klokken 19 og 20.