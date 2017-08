Gjenstander er stjålet fra museet. – Dette rammer oss utrolig hardt, sier museumsdirektør Henrik von Achen.

– Krimteknikere holder på å få oversikt over hva som er skjedd nå. Vi frykter dessverre det verste, sier fagdirektør ved Universitetet i Bergen, Henrik von Achen til BT.

Mandag morgen ble det klart at det har vært innbrudd på De kulturhistoriske samlinger ved Universitetsmuseet i Bergen. Bygget ligger ved Haakon Sheteligs plass 10.

Politiet har sikret åstedet, og jobber mandag med åstedsundersøkelser.

Paul Sigve Amundsen

Usikkert hva som er tatt

– Det vi kan si sikkert er at det har skjedd et innbrudd og noe er tatt, sier han.

Det presise tidspunktet innbruddet har skjedd på er fortsatt uklart, men ifølge von Achen har det nok skjedd i løpet av helgen.

– Akkurat nå er det vanskelig å konkret si hva som er borte. Vi har oversikt over samlingene våre, men har ikke vært inne og sett på grunn av at politiet er her, sier von Achen.

– Vi venter til politiet har gjort sine undersøkelser. Deretter kan vi gå inn i museet med våre egne ansatte, for å danne et overblikk over omfanget etter innbruddet, sier von Achen.

Han synes dette er en trist dag for museet.

– Vi håper at omfanget er minst mulig, og at gjenstandene som er fjernet, kommer til rette igjen, sier han.

BT kommer tilbake med mer.