– Dette rammer oss utrolig hardt, sier museumsdirektør Henrik von Achen.

Mandag morgen ble det oppdaget at det hadde vært innbrudd på De kulturhistoriske samlinger ved Universitetsmuseet i Bergen

– Det ser ut som de har tatt med eg ting som lette å bære, sier Liv Helga Dommasnes ved Universitetsmuseet.

Tyvene hadde klatret opp stillaset utenfor bygget, og kommet seg inn gjennom et lite vindu. Deretter har de plukket med seg en lang rekke gjenstander før de stakk av.

– En del er stjålet fra magasinene, fra jernalder-, folkevandrings- og vikingtidsamlingene. Vi har ikke en spesiell god oversikt, fordi politiets kriminalteknikere ga oss relativt sent svar om gjerningsstedet, sier fagdirektør ved Universitetet i Bergen, Henrik von Achen til BT i 15-tiden.

Trolig skal innbruddet ha skjedd i løpet av helgen, uten å bli oppdaget.

Bygget ligger ved Haakon Sheteligs plass 10. Politiet sikret mandag morgen stedet og jobbet med åstedsundersøkelser.

UiB

Knuste rute

– Dette er vondt og rammer oss som museum helt inn i hjerteroten, sier von Achen.

Dette vet vi til nå:

Innbruddet skjedde trolig lørdag kveld.

Tyvene kom inn via stillaset som var satt opp i forbindelse med utvendig oppussing av tårnet.

En rute ble knust for å komme seg inn.

Fakta: De kulturhistoriske samlinger Holder til ved Haakon Sheteligs plass 10.

Bygget «Historisk museum» sto ferdig i 1927 og er tegnet av arkitekt Egill Reimers.

Inneholder utstillinger innen arkeologi, etnografi og kulturhistorie. Blant utstillingene er «Plasthvalen», «Evig liv i det gamle Egypt» og «Steinalder – den lengste historien kort fortalt».

Huser også de ansatte ved Avdeling for kulturhistorie.

Tårnet ved bygget har vært under vedlikeholdsarbeid siden juni.

Stillaset på bygget ble brukt under innbruddet som ble oppdaget mandag.

Oppgraderer sikkerheten

– Ingen museum som har fått frastjålet gjenstander kan si at sikkerheten er «god nok», sier von Achen.

Han forteller at de nå gjennomfører en umiddelbar ekstra sikring av stillas og tårn, og skal gjennomgå og oppgradere alle sikkerhetsrutiner.

Paul Sigve Amundsen

Via stillas

– Innbruddet skjedde via et stillas i syvende etasje, sier operasjonsleder Helge Blindheim i Vest politidistrikt.

Han forteller at de fikk meldingen om innbrudd klokken 08.00 mandag.

– Etter det vi vet er en del gjenstander blitt tatt, og det er blitt romstert en del rundt inne i museet.

Rune Meyer Berentsen

– Det som er tatt har fortrinnsvis en kulturhistorisk verdi, sier Blindheim.

Det er foreløpig ingen mistenkte i saken.

– Et ran fra fellesskapet

– Dette er veldig trist. Vi vet ikke hva som er stjålet, men vi vet at det er skjedd et ran fra fellesskapet og fra vitenskapen. Universitetsmuseet er Vestlandets hukommelse. Generasjoner av bergensere har oppdaget fortiden vår med mumier, stavkirkeportaler og vikingsverd som stilles ut her, sier byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti.

Hun nevner også at museet er en forskningsinstitusjon av internasjonal betydning.

– Museet har en kirkekunstsamling som er helt unik og blant de beste i Europa av sitt slag, sier hun.