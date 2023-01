Lisa Marie Presley (54) er død

Lisa Marie Presley døde fredag, 54 år gammel, opplyser moren Priscilla Presley. Hun var rockekongen Elvis' eneste barn.

Lisa Marie Presley døde fredag, 54 år gammel.

NTB

– Det er med tungt hjerte at jeg må dele den forferdelige nyheten om at min vakre datter Lisa Marie har forlatt oss, sier Priscilla Presley i en uttalelse.

– Hun var den mest lidenskapelige, sterke og kjærligste kvinnen jeg noen gang har kjent, sier hun videre.

Hun takker for støtten, kjærligheten og bønnene hun har fått og ber om at familien får fred i den vanskelige tiden.

Eldstedatter og skuespiller Riley Keough (til venstre) med mor Lisa Marie og tvillingene Finley and Harper Lockwood på en ELLE-utdeling i 2017 i Los Angeles.

Døde av hjertestans

Dødsbudskapet kommer kun noen timer etter at Priscilla Presley bekreftet at datteren ble kjørt til sykehuset tidligere torsdag etter en hjertestans.

Eksmannen Danny Keough utførte hjerte-lunge-redning på Presley frem til ambulansen ankom. De to har bodd sammen siden deres felles sønn, Benjamin Keough, døde i 2020.

Presley etterlater seg tre døtre. Hun var moren til skuespiller Riley Keough, som blant annet har spilt i filmene «Mad Max: Fury Road» og «American Honey».

Var på prisutdeling to dager før

Presleys bortgang kommer brått på mange. For kun et par dager siden var hun og moren å se på Golden Globe-utdelingen i Beverly Hills i Los Angeles. Da feiret hun at skuespiller Austin Butler vant pris for beste mannlige skuespiller for tittelrollen i filmen «Elvis».

Lisa Marie var datteren av rockekongen Elvis og konen Priscilla Presley.

I takketalen sin ga Butler er varm hilsen til Lisa Marie og hennes mor.

– Jeg vil også takke Presley-familien. Takk, folkens. Takk for at dere åpnet hjertene deres, minnene deres, hjemmet deres for meg. Lisa Marie og Priscilla, jeg elsker dere for alltid, sa Butler tirsdag.

«Elvis» forteller historien om rockelegendens liv og utfordringer fra starten av karrieren, frem til han døde i 1977.

Lisa Marie var i sin tid gift med popkongen Michael Jackson. Her er de sammen i 1994 på et barnesykehus der Jackson holder opp en fire år gammel ungarsk gutt.

Datteren til «kongen»

Lisa Marie Presley var «kongen av rock» Elvis' eneste barn. Hun ble født i 1968, på dagen ni måneder etter foreldrene giftet seg.

I oppveksten bodde hun for det meste sammen med moren i Los Angeles, men tilbrakte også tid hos faren på eiendommen hans Graceland i Memphis i Tennessee, der han kom fra. Etter farens død overtok hun eiendommen.

Elvis Presley og konen Priscilla fikk datteren Lisa Marie 1. februar 1968.

Selv var hun også musiker og har gitt ut en rekke album. Presley var aktiv til siste slutt.

Lisa Marie Presley har vært gift fire ganger, med musiker Danny Keough, popkongen Michael Jackson, skuespiller Nicolas Cage og musikkprodusenten Michael Lockwood.