Blodfattig om abort

«Call Jane» er velspilt og sympatisk, men greier ikke helt å fange alt som sto på spill.

Elizabeth Banks og Sigourney Weaver spiller to svært ulike personligheter i kvinnenettverket «Jane».

Britt Sørensen Filmanmelder

«Call Jane»

Regi: Phyllis Nagy

Hva: Drama

Land: USA

Premiere: 11. november

Sent på 1960-tallet, da abort var ulovlig i USA, eksisterte det i Chicago et kvinnenettverk kalt «Jane». De organiserte illegale, men trygge aborter for kvinner. Virksomheten ble lagt ned da høyesterett avsa en dom, den nå så berømte Roe v. Wade, som legaliserte abort i 1973. Nå kan det igjen bli nødvendig med nettverk à la «Jane». 24. juli i år avsa USAs høyesterett en ny dom, som i praksis opphever Rode v. Wade.

Det er med andre ord ikke tilfeldig at «Call Jane» kommer akkurat nå, som en påminnelse om konsekvensen av at kvinner fratas retten til selvbestemmelse. Av samme grunn fikk vi Audrey Diwans fantastiske «Hendelsen», som nylig gikk på kino og som baserer seg på nobelprisvinner Annie Ernauxs selvbiografiske roman.

Gwen (Wunmi Mosaku) er den første Joy (Elizabeth Banks) møter når hun kontakter aborthjelperne i «Jane».

Sammenliknet med den, er «Call Jane» en lettvekter som aldri helt greier å belyse hva som sto på spill, både for kvinnene som trengte abort og for det illegale nettverket.

Det gjør ikke «Call Jane» til noen dårlig film. Anført av særdeles opplagte Elizabeth Banks og Sigourney Weaver oppfyller den målet sitt: Å på underholdende vis nå ut til et stort publikum med forholdsvis nær og brennende aktuell kvinnehistorie.

Banks spiller Joy, en elegant kvinne fra øvre middelklasse. Husmor, mor til tenåringen Charlotte (Grace Edwards) og gift med advokaten Will (Chris Messina). Nå er hun gravid igjen. Barnet er ønsket, men svangerskapet viser seg å være livstruende for Joy. Likevel nektes hun abort. Slik kommer hun i kontakt med «Jane», ledet av karismatiske Virginia (Weaver). Gradvis, og til å begynne med mot sin vilje, trekkes hun inn i arbeidet deres og får etter hvert en sentral rolle selv.

En velopplagt Elizabeth Banks spiller husmoren fra øvre middelklasse som konfronteres med harde realiteter når hun søker abort for å berge livet.

I Phyllis Nagys regi er «Call Jane» en rolig, nøktern film som ikke henfaller til verken sentimentalitet eller melodrama. Den har sine vittige sider, som når en barsk og ganske harsk Virginia leverer bitende replikker om radikale menn. Den greier å favne noen av de sentrale momentene abortkampen var og er uløselig knyttet sammen med: Klassetilhørighet. Hudfarge. Borgerrettigheter.

Men siden de fysiske, sosiale og politiske implikasjonene berøres med noe i nærheten av harelabb, blir filmen ganske klinisk, blodfattig og snill. Ikke noe galt i det. Den gjør også fint ære på de høyst ulike kvinnene som solidarisk risikerte mye. Men den hadde tålt å gjenspeile litt mer av raseriet som også lå til grunn for kampen de førte.

Interessant nok viser HBO nå dokumentaren «The Janes», om det samme nettverket. Her intervjues mange av kvinnene som deltok. De er et sted i 70-årene nå, og jeg blir grepet av å se arkivbilder av dem, hvor ubegripelig unge de var, og hvordan vi ser reminisensen av de unge kvinnene i de gamle damene.

Som spillefilm fanger «Call Jane» tidsbildet på utmerket vis, inkludert frustrasjonene i husmorrollen og datidens kvinnerolle, samt spennet mellom den og de politiske aktivistene. Men som tidsdokument og historiefortelling er «The Janes» hakket kvassere. Den anbefales på det varmeste. Ser du begge filmene, får du et godt bilde av historien og hvordan den står i fare for å gjenta seg.