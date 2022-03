Odd Nerdrum stiller ut i Norge for første gang på over 20 år

Nerdrum-utstillingen «You see we are blind» åpner torsdag 17. mars hos Fineart Oslo på Tjuvholmen.

Skapte bølger: Odd Nerdrums bilde «Tre menn i en båt».

Kalenderen viste 1998 sist Nerdrum gjorde seg gjeldende med separatutstilling her på berget, da med en retrospektiv utstilling ved Astrup Fearnley museet, som satte publikumsrekord – med 70.000 besøkende.

Nå er kunstneren klar til å stille ut over 50 malerier fra de siste 20 årene, fremgår det på hjemmesidene til Fineart.

Nerdrum, kjent for sitt klassiske formspråk, debuterte på Høstutstillingen i 1967. I fjor refuserte den samme utstillingen verket hans, «Tre menn i en båt».

Den nye utstillingen åpnes av Christian Ringnes og står fra 17. mars til 13. april. Deler av den skal deretter videre til Stavanger: 27. april åpner nemlig utstillingen «You see we are blind part II» på BGE Gallery – hvor det også vil gjøres plass til en håndfull nye malerier.