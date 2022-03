Vakker film om brutal mobbing

«Beskytteren» er best i de øyeblikkene hvor noe fint og ømt får gro frem av det grusomme.

Når en klassekamerat tar livet av seg etter brutal mobbing, blir Chen Nian (Dongyu Zhou) en skruppelløs jentegjengs neste offer.

Hanne Marie Nord Filmanmelder

Fakta «Beskytteren» (Originaltittel: Shaonian de ni) Drama/Krim

Regi: Derek Tsang

Manus: Wing-Sum Lam, Yuan Li, Yimeng Xu

Skuespillere: Dongyu Zhou, Jackson Yee, Fang Yin, Ye Zhou, Yue Wu, Jue Huang.

Premiere 18. Mars. Aldersgrense 15 år.

Basert på internettromanen «In his youth, in her beauty» av Jiu Yuexi. Les mer

Dette mørke og vonde dramaet var med i kampen om å vinne prisen for beste fremmedspråklige film under Oscar-utdelingen i fjor. Der var det danske «Ett glass til» som stakk av med seieren, men «Beskytteren» gjorde seg likevel bemerket som første film fra Hongkong til å nomineres. Dette til tross for at den er kinesiskprodusert, og bærer preg av kinesisk påvirkning, mest synlig i forsøk på å løfte frem myndighetenes tiltak mot mobbing.

Skolesystemet i Kina er ekstremt konkurransepreget.

Sjangerblanding gjør at «Beskytteren» blir litt i overkant melodramatisk, men er likevel svært engasjerende.

Når en klassekamerat tar livet av seg etter brutal mobbing, blir Chen Nian (Dongyu Zhou) en skruppelløs jentegjengs neste offer. Det blir en kamp for henne å holde ut frem til den nasjonale eksamenen, som kvalifiserer til høyere utdanning.

Til tross for et melodramatisk preg spiller begge hovedrolleinnehaverne svært godt.

Skolesystemet i Kina er ekstremt konkurransepreget, og kampen for å få tilgang på høyere utdanning legger unge mennesker under et enormt press. Chen Niangs mor har kreditorer etter seg, så hennes akademiske resultater er det eneste som kan sikre et bedre liv for dem begge. Samfunnsskildringene er fremdeles lette å se som kritikk med et vestlig blikk, selv om dette nok har blitt nedtonet for å få godkjenning av den kinesiske filmadministrasjonen.

Chen Niang (Dongyu Zhou) og Xiao Bei (Jackson Yee) innleder en uvanlig relasjon, som både skal lede til kjærlighet og store problemer for dem begge.

På vei hjem fra en tøff dag på skolen møter Chen Niang tilfeldigvis på den småkriminelle Xiao Bei (Jackson Yee). Det blir starten på en uvanlig relasjon, som både skal lede til kjærlighet og store problemer for dem begge.

Filmen utvikler seg underveis fra et mørkt drama til romantikk, til et slags krimmysterium, og blir stadig dystrere. At alt er så alvorlig, og følelsene som vokser frem underveis er så store, gir et melodramatisk preg. Det er likevel godt spilt av begge hovedrollene, og måten historien fortelles på – med tilbakeblikk som endrer oppfatningen vår av ulike hendelser etter hvert – gjør det fremdeles engasjerende.

Småkriminelle Xiao Bei har droppet ut av skolen.

Mindre interessant er det å følge politimannen som etterforsker selvmordet til Chen Niengs klassekamerat. Politimannen blir av ulike grunner med videre gjennom filmen, og ser ut til å ha en personlig motivasjon til å gi denne saken spesiell oppmerksomhet. Karakteren er ikke interessant nok til å rettferdiggjøre hvor mye skjermtid han får.

Flere volds- og mobbescener er svært brutale og ubehagelige å se på. Det er ikke bare stygge kommentarer og knuffing i skolegården, men voldsomme angrep. Andre steder er filmen virkelig vakkert filmet. «Beskytteren» er aller best i de øyeblikkene hvor noe fint og ømt får gro frem av det grusomme.

