Filmfotograf skutt og drept på Alec Baldwin-innspilling i USA

En filmfotograf er død og regissøren skadd etter å ha blitt skutt under innspilling av Alec Baldwins film «Rust». Baldwin utløste skuddene, opplyser politiet.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Den 42 år gamle filmfotografen Halyna Hutchins ble sendt til sykehus, der hun ble bekreftet død. Den 42 år gamle regissøren Joel Souza er sendt til sykehus der han får akuttbehandling, opplyser politiet i Santa Fe i New Mexico.

Det var Baldwin selv som fyrte av våpenet, opplyser polititalsmann Juan Ríos.

Ríos opplyser at politiet forsøker å finne ut om hendelsen var en ulykke. Det er ingen siktelser i saken og etterforskningen er åpen, påpeker polititalsmannen i en pressemelding.

En etterforskningskilde sier til avisen Santa Fe New Mexican at 63 år gamle Baldwin, som er filmens produsent, er blitt avhørt. En fotograf og journalist fra avisen så Baldwin gråtende, skriver avisen.

En talsperson for Baldwin har sagt at ulykken skjedde som følge av at et våpen med løsskudd som brukes i innspillingen, ble avfyrt ved en feiltakelse.

Kulturlederens utvalgte Nyhetsbrev Liv Skotheim er kulturleder i BT og gir deg hver torsdag de beste sakene fra kulturverdenen. Meld meg på

Produksjonen av westernfilmen «Rust» er blitt midlertidig stanset som følge av hendelsen torsdag.