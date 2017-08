Fellesferien er endelig over, og ting skjer igjen. Vaular, Star Wars-musikk og gammel mat er blant det du kan få servert i helgen.

MAT: Spis utgått mat

Hva: Den store restefesten.

Hvor: Festplassen.

Når: Lørdag fra 15.00.

Hvorfor: Hver og en av oss kaster visst rundt 42 kilo mat i året. Jeg har bidratt godt, spesielt i tiden før jeg fikk samboer. Hybelkjøleskapet mitt har enkelte år rivalisert med Great Barrier Reef om å være verdens største enkeltstruktur av levende organismer.

Men BIR og Bergen kommune har råd: Du trenger ikke kaste alt du pleier å kaste. En rekke kokker fra anerkjente restauranter kommer og lager lekker restemat av det som egentlig skulle vært kastet. Og det blir gratis smaksprøver! Tips til å redusere matsvinn burde jeg selv hatt for ti år siden, minst.

Det hele skjer på Festplassen på lørdag.

Men følg sunn fornuft: Om agurken i kjøleskapet imploderer ved den minste berøring og potetene prøver å bidra til strømregningen, bør det nok ikke kokes suppe på.

KONSERT: Dans deg svett til høstens store hitparade

Hva: Konsert med Fagernes Yacht Klubb.

Hvor: USF Verftet.

Når: Fredag kl. 21.00.

Hvorfor: Hvorfor høre de største hitene skrevet i perioden 1972–1989 på Spotify, når du kan få dem servert live av ti energibomber fra en scene? Hvorfor vrikke alene på hoftene til Whitney Houstons «I Wanna Dance With Somebody», når du kan gjøre det med hundrevis av svette, glade mennesker?

For fjerde året på rad fyller Fagernes Yacht Klubb USF verftet med dans til noe av den beste musikken som finnes for allsang. Livebandet lever i beste velgående på sitt åttende år, og trekker fulle hus i Oslo, på den årlige konserten under Øyafestivalen og i hjembyen Bergen.

Bandet har, ifølge Øyafestivalen selv, i en årrekke vært gjenstand for så vill kamp om billettene at de i fjor bestemte seg for å flytte konserten fra Rockefeller til Sentrum scene. Når bandet i tillegg består av musikere fra The New Wine, flere medlemmer av Kakkmaddafakka og Miss Tati, er det ikke mye som kan gå galt under fredagens konsert.

De siste årene har Fagernes Yacht Klubb fått med seg en rekke gjesteartister som overraskelse til publikum. Jeg kan i farten nevne Sondre Lerche, Sigrid Raabe og Jarle Bernhoft.

De har definitivt noen ess i ermet denne gangen også, så dra opp ankeret og seil ut i hitparaden fredag.

KONSERT: Se om Lars Vaular kommer i brudekjole

Hva: Konsert med Lars Vaular, Kamelen og Myra.

Hvor: Bergenhus festning.

Når: Lørdag, åpner 19.00.

Hvorfor: Forrige lørdag avsluttet Lars Vaular årets utgave av Øyafestivalen. Å være siste artist ut på Øyas hovedscene, er en av mest prestisjetunge spillejobbene du kan få i Musikk-Norge. Og skal man tro de fleste anmelderne, viste han seg jobben verdig. Dagsavisen klinte blant annet til med en sekser til Åsane-gutten.

En av de store snakkisene etter konserten, var imidlertid måten Vaular gjorde sin entré. Rapperen ankom nemlig scenen på Øya ikledd brudekjole – med kjolen festet på brystet rett under hans «Bergen Nord» og «5071»- tatoveringer. At Vaular skulle ende opp med å opptre foran 10.000 i Oslo i kledd brudekjole, må ha fortont seg som en noe fjern idé da han begynte å rappe sammen med noen tjommier fra by’n og Loddefjord på begynnelsen 2000-tallet.

På lørdag kommer han «hem» til Bergen og Bergenhus, sammen med de to nye stjerneskuddene Myra og Kamelen. Hvis Vaular leverer som han gjorde i Tøyenparken i Oslo, blir det antakelig en minneverdig kveld. Med eller uten brudekjole.

KONSERT: Star Wars og Grieg på Torgallmenningen

Hva: Sommerkonsert med Bergen Filharmoniske Orkester.

. Hvor: Torgallmenningen

Når: Torsdag og fredag, start 19.00.

Hvorfor: Hva er vel bedre enn én gratiskonsert? To, selvfølgelig. Bergen Filharmoniske Orkester holder to vidt forskjellige konserter torsdag og fredag, det kan ikke bli annet enn gøy.

Torsdag blir det «Star Wars»-låter, «Star Trek»-musikk og soundtracket til «Pirates of the Caribbean». Kom deg i Stormtrooper-antrekket og marsjer til John Williams’ legendariske toner, pent anført av Edward Gardner.

Og fredag blir det Griegs beste sammen med sopran Lise Davidsen, som blant annet har fått strålende kritikk av The Telegraph for sin britiske debut nylig. Hun blir å se på en rekke konserter i Bergen det neste året, som BFOs nyeste solistprofil. Harmonien har også fått mye skryt den siste, og ble hyllet av en nært unison britisk presse under prestisjetunge Edinburgh International Festival.

OPERA: Opplev et trekantdrama i sommernatten

Hva: Verdis Aïda

Hvor: Sentralbadet.

Når: Fra 16. august til 26. august 20.00.

Hvorfor: Opera Bergen setter opp sin 22. sommeropera, og har i år flyttet fra utescenen på Bergehus festning til Sentralbadet. I denne omgang har de brynt seg på en kjent italiener.

Giusette Verdis berømte opera, «Aïda» blander kjærlighetsdrama med politisk spill og frihet som utfordres av maktstrukturer og tradisjon. «Aïda» er det arabiske navnet til en nubisk prinsesse som holdes som slave av Kongen av Egypt. Så er det selvfølgelig et intrikat trekantdrama, som gjør hele situasjonen enda et hakk vanskeligere for prinsessen og alle rundt.

Stykket skrev Verdi på oppdrag fra kediven av Egypt, Ismal Pasja, i 1871. Han fikk noe jeg tror var en betydelig sum på den tiden for skrivejobben, og man kan lure på om noen av intrigene ikke har hentet litt inspirasjon fra virkeligheten.

Ikke vet jeg, men dramatisk opera i et Sentralbadet på en av årets siste sommernetter, det kan jeg like.

Ingrid Marie Vikhammer Sandvik