Picasso-verk solgt for trekvart milliard kroner

Et maleri av Pablo Picasso er solgt for nesten 745 millioner kroner hos auksjonshuset Christie's i New York.

Pablo Picasso-maleriet «Femme assise pres d'une fenetre» ble solgt for 35 millioner dollar over prisvurdering. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Christie's prisvurdering var på 55 millioner dollar. Etter en 19 minutters budrunde ble det solgt for 90 millioner dollar, eller 744,6 millioner kroner.

Det totale beløpet endte på 103,4 millioner dollar, i overkant av 852 millioner kroner, når man regner med omkostninger og salgskommisjon, opplyste Christie's natt til fredag norsk tid.

Maleriet «Femme assise pres d'une fenetre» («Kvinne sittende nær et vindu») er et portrett av Marie-Thérèse Walter. Picasso fullførte kunstverket i 1932.