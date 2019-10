Fire fine: Planlegger 24 timers teatermaraton i Bergen

Ellevill teaterlek, beintøff rock’n’roll, keltisk musikkmimring eller bergenske nasjonalskatter. Disse fire tingene kan du oppleve i helgen.

BERGEN: Skuespiller Per Kjerstad skal spille på Det Vestnorske Teateret i to uker. Alice Bratshaug

Hva: «2010 – Lollywood»

Hvor: Det Vestnorske Teateret – Logen.

Når: Fra torsdag til lørdag.

Hvorfor: Per Kjerstad og Statsteatret begynner sin fjerde spilleperiode i Bergen på fire år – med «2010 Lollywood» på Det Vestnorske Teateret.

– Dette er vårt niende stykke i prosjektet «Norge 1066–2066», som kulminerer med en skikkelig fremtidsvisjon neste år. Etterpå skal vi sette opp alt sammen i en maratonforestilling med fem stykker lørdagen og fem stykker søndagen. Det skal bli en opplevelse for bergenserne, sier Kjerstad.

Statsteatret kaller seg en blanding av forening og band, med flat struktur. Brødrene Kjerstad, Gard Eidsvold og regissør Yngve Sundvor fra Øystese er faste brikker.

STATSTEATRET: Karoline Krüger og Per Kjerstad sammen i «Spionen 1950» på Hordaland Teater i 2017. Ørjan Deisz

2010: Per Kjerstad og Gard Eidsvold i «2010 – Lollywood». Lars Opstad

– Vi har lyst å lage teater for folk som egentlig ikke liker teater, med innhold som vi selv har lyst å se. Humor er vårt skarpeste sverd, sier Kjerstad.

De får en million kroner årlig fra Kulturrådet.

– De knappe budsjettene tvinger oss til å være veldig kreative. Vi er et turnéteater uten avanserte hjelpemidler eller egen buss. Vi kan spille hvor som helst og når som helst. Men det hadde ikke gått uten de faste avtalene med blant annet Det Vestnorske Teateret.

– Hvordan blir det siste kapitelet neste år?

– Vi har en arbeidstittel, «2066 – Atter en konge». Gjengen må på studietur snart for å kaste ut ideer, slik at Yngve Sundvor kan skrive manuset. Men ingen vet vel hva som skjer i 2066. Har vi demokrati? Har vi et liv?, spør Kjerstad.

Faren har bodd i Bergen i 35 år. Broren Morten er dramaturg på DNS. Og Kjerstad svinger stadig innom Bergen. Denne uken har han vært hos NRK Hordaland for spille inn fortellerstemmen på en ny dokumentarserie om nordiske vintre, «Snowhow».

NRK: Per Kjerstad spiller inn stemmen til en NRK-dokumentar i Bergen. Alice Bratshaug

– Det er en veldig fokusert jobb. Det handler om nyanser. Man må ikke overdramatisere eller bli for flat. Jeg skal ikke stå i veien for opplevelsen, sier Kjerstad.

Han filmdebuterte i Bergen, i Morten Tyldums Verg Veum-film «Falne engler». Der spilte han kjæresten til ekskjæresten Pia Tjelta, som han også er gift med i NRK-serien «Lykkeland».

Innspillingen av «Lykkeland 2» starter i mai. Manuset er foreløpig strengt hemmelig.

GIFT: Per Kjerstad og Pia Tjelta under innspillingen av «Lykkeland» i Stavanger. Carina Johansen / NTB scanpix

Kjerstad har bodd i Stavanger i flere år med kone og små barn. Det var grunnen til at han higet etter å bli castet i serien, som hermetikkfabrikkeier og reder Fredrik Nyman.

– Jeg reiser 150 dager i året og tenkte: «Det skal bli godt å kunne spise frokost hjemme hver morgen». Men der bommet jeg. Huset vårt i «Lykkeland», eksteriørt og interiørt, ligger i Oslo. Sommerstedet ligger på Nesodden. Og fabrikken i Drammen. Så jeg fikk knapt scener hjemme i Stavanger. Men sånn er det når man må spare penger, sier Kjerstad og smiler.

KONSERT: Vannguttene kommer til Forum

WATERBOYS: Mike Scott avbildet i Bergen i 2012. Tor Høvik (arkiv)

Hva: The Waterboys

Hvor: Forum Scene

Når: Lørdag 2 november.

Hvorfor: The Waterboys prøver ut en ny scene i Bergen med sin irsk-britiske folkrock. Bandet slapp nettopp sitt 13. album, «Where the Action Is», men forvent gamle klassikere à la «Fisherman’s Blues».

KONSERT: brenn. rocker Bergen

BERGEN: brenn. på Kvarteret i fjor. Bård Bøe

Hva: brenn.

Hvor: Underlig

Når: Lørdag 2. november.

Hvorfor: VG utpekte østlandsduoen til «norsk rocks fremtid» etter elleville festivaljobber i sommer. I fjor spilte de på Vill Vill Vest. Nå blir det full rock’n’roll i kjelleren på Underlig.

TEATER: Hyller Bergen med gamle låter

Å BERGEN: Gerald Pettersen (fra v.), Herman Ljung, Marie Amdam, John Ketil Johnsen, Kim Fairchild og Kristoffer Sagmo Aalberg. Tuva Åserud

Hva: «Å Bergen, Bergen»

Hvor: Den Nationale Scene

Når: Premiere lørdag 2. november.

Hvorfor: «Å Bergen, Bergen» er en skamløs hyllest til Bergen fortalt gjennom eviggrønne bergenssanger, fra Arne Bendiksen til Lars Vaular og Gabrielle. Men hvilke favoritter utelater de?