Byrådet møtte kulturlivet om koronaviruset. Det blir alkoholforbud og mulige avlysninger.

Konsertene med Veronica Maggio og Kvelertak på Røkeriet vil bli gjennomført etter planen, men uten salg av alkohol. Byrådsleder Roger Valhammer varsler enda strengere restriksjoner.

Veronica Maggio-konserten på Røkeriet er utsolgt. Den gjennomføres uten alkoholservering. Foto: Claudio Bresciani/TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Koronaviruset får også konsekvenser for kulturarrangement i Bergen. Fredag bestemte Bergen kommune å stenge alle innendørsarrangement med mer enn 1000 deltakere, med mat- eller alkoholservering, og uten tildelte plasser.

Mandag møtte byrådsleder Roger Valhammer de største kulturaktørene i Bergen for å diskutere den alvorlige situasjonen. Der fikk Festspillene, Grieghallen, Nattjazz, Bergen Live, USF Verftet og andre høre at det vil bli innført ytterligere restriksjoner.

– Vi avlyser ikke

Fredagens forbud vil i første omgang få konsekvenser for konserter på Røkeriet (USF Verftet) og Forum Scene.

Bergen Live har de nærmeste ukene en utsolgt konsert med Veronica Maggio (20. mars) og en snart utsolgt konsert med Kvelertak (26. mars). Begge vil bli rammet av de nye reglene.

– Vi avlyser ikke. Vi kutter heller ut alkoholserveringen. Bergen Live har vært i kontakt med artistenes representanter, og alle er opptatt av å gjennomføre konsertene så godt det lar seg gjøre, sier Frank Nes.

Direktør i Grieghallen, Olav Munch, og kulturbyråd Katrine Nødtvedt etter møtet. Foto: Ørjan Deisz

Kvelertak avbildet på Verftet i 2017. Konserten neste uke blir uten alkoholservering. Foto: Rune Sævig

Kommunaldirektør Robert Rastad bekrefter til BT at det skal være serveringsforbud på disse konsertene, selv om det for eksempel er mulig å skjenke i tilstøtende lokaler (for eksempel i Sardinen på USF).

Foreløpig vil ikke Den Nationale Scene, Ole Bull Scene eller Det Vestnorske Teateret bli rammet av korona-tiltak, all den tid salene har en kapasitet som ligger godt under tusen mennesker.

Grieghallen kan ta 1600 mennesker i amfiet. Her er det som regel fast plasstildeling, så de fleste arrangementene kan gjennomføres etter planen.

– Frem til påske skal vi kunne arrangere innenfor dagens rammer, sier Olav Munch i Grieghallen.

Kommunen vil stramme inn

For Bergen kommune var det viktig i dag å møte kulturaktørene og informere om veien videre.

Byrådsleder Roger Valhammer vil stramme enda mer til når det gjelder kulturarrangement i Bergen. Foto: Ørjan Deisz

– Det blir begrensninger fremover. Derfor er det viktig å få innspill fra dem som har mye på gang, på kort og lang sikt, sier Roger Valhammer til BT etter møtet.

Han sier det vil bli innført enda flere innskjerpelser de kommende dagene, men vil foreløpig ikke si noe konkret om hva de skal gjøre.

– Det kan selvfølgelig få konsekvenser for en del arrangører, også økonomiske. Og det vil begrense hva bergenserne kan få være med på. Derfor ønsker vi en god dialog nå. Restriksjonene må utformes på en god måte.

– Hva sier arrangørene?

– Mest av alt ønsker de at vi er tydelige og konkrete. Det er viktig at alle skjønner rådene som gis. Som at vi er mer restriktive når det kommer til matservering og alkoholservering. Kombinert med mye folk og trengsel, gir det større smitterisiko, sier Valhammer.

Ivar Vogt, USF Verftet og Frank Nes, Bergen Live, hastet av gårde etter møtet. Foto: Ørjan Deisz

Ivar Vogt på USF Verftet forteller at alkoholomsetningen på konsertene er en betydelig inntektskilde for huset.

– Vi kan ikke ha for mange arrangement uten servering. Derfor er det viktig med en god dialog med kommunen og gode retningslinjer, for vi er alle like interessert i å begrense virusutbruddet. sier Vogt.

Store konsekvenser utenlands

Stavanger kommune har innført enda strengere tiltak og stopper alle innendørsarrangement med over 500 publikummere. Det betyr blant annet at konserten med Bryan Adams i DNB Arena onsdag avlyses, i tillegg til en rekke show og konserter i Stavanger konserthus.

BT var til stede da Sigrid gjorde sine første konserter i USA, på South By Southwest i 2017. Foto: Tobias Næss (arkiv)

Ute i verden har noen av verdens ledende festivaler allerede avlyst eller blitt utsatt til neste år.

Verdens største bransjefestival, South By Southwest i Austin, Texas, ble avlyst for første gang på 34 år. Her har mange bergensartister – inkludert Sigrid, Alan Walker, Aurora, Kings of Convenience, Sondre Lerche – fått vise seg frem for internasjonal bransje. Det anslås at South By Southwest årlig genererer cirka 3,5 milliarder kroner i omsetning i Austin.

Kygo skulle spilt på Ultra Music Festival om noen uker. Nå er alt avlyst. Foto: Rune Sævig

Nesten like stor er Ultra Music Festival i Miami. I år skulle Kygo være headliner for første gang siden 2017, men arrangementet ble avlyst før helgen. Den store festivalen for elektronisk musikk tiltrekker seg 170.000 publikummere og gir en omsetning på cirka 1,5 milliarder kroner.

Vossajazz følger planen

Vossajazz er den neste store musikkfestivalen i Vestland, med åpning 3. april. Der planlegger man for at arrangementet kan gjennomføres.

– Vi har ennå ikke mottatt avlysninger eller bekymringsmeldinger. Men vi er selvsagt på alerten og er i dialog med kommunen. Vi følger råd og info fra Statens helsetilsyn, og går gjennom sikkerhetsplanene våre med ekstra fokus på dette, sier festivalsjef Trude Storheim.