TV-nettverk snur etter å ha fjernet reklame med homofilt par

Det amerikanske TV-nettverket Hallmark Channel fikk kritikk fra en rekke hold i TV-bransjen da de trakk en reklame med et homofilt brudepar. Nå snur de.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

FJERNET: Denne scenen, et lesbisk par som gifter seg, ble for mye for den konservative gruppen One Million Moms. Hallmark Channels valgte å trekke reklamen fra bryllupsnettstedet Zola, men nå snur de. Foto: AP / NTB scanpix

NTB

Etter press fra den konservative gruppen One Million Moms trakk Hallmark Channel reklamen fra bryllupsnettstedet Zola som viste to bruder som kysser ved et alter.

Nå snur TV-nettverket. De sier det var en feil avgjørelse.

– Vi beklager for smerten og skuffelsen dette har forårsaket, sier sjef Mike Perry i Hallmark Cards, som eier Hallmark Channel, i en uttalelse, omtalt av CBS News.

Pery sier at Hallmark vil samarbeide med GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) for å bedre representere LGBTQ-samfunnet på tvers av sine portefølje av merkevarer.

– Feil

One Million Moms sa de «personlig snakket» med administrerende direktør Bill Abbott i Crown Family Network, Hallmark Channels eiere, som sa at Hallmark trakk reklamen, og at den ble sendt ved en feil, skriver Reuters.

En talsperson for TV-nettverket bekreftet overfor Reuters at de hadde trukket reklamen.

– Debatten rundt reklamen fra begge sider distraherer TV-nettverkets budskap, noe som er å gi underholdningsverdi, uttalte de.

Twitter-storm

Mange reagerte på sosiale medier etter at reklamen ble trukket. Flere kjente har uttalt seg, og flere har også tatt til orde på Twitter under emneknaggen #BoycottHallmarkChannel.

Lørdag skrev komikeren og TV-programlederen Ellen DeGeneres til sine nær 80 millioner følgere på Twitter: – Er det ikke snart 2020? @hallmarkchannel, @billabbottHC … hva tenker dere på? Vær så snill og forklar. Vi lytter.

Også Netflix sin amerikanske konto kritiserte beslutningen. Over to bilder fra filmene «Let It Snow» og «Merry Happy Whatever», som begge har lesbiske karakterer med i filmene, skriver de: – Kan vi ikke bare la folk elske hvem de elsker.