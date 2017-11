Ulrikke Falch, Pia Tjelta og Jenny Skavlan er blant 487 kvinnelige skuespillere som nå tar et kraftig oppgjør med seksuell trakassering i norsk teater-, film- og tv-bransje.

«Jeg er under utdanning, bruker sommeren som ulønnet i et spel og i en scene skal jeg voldtas av en 20–25 år eldre mann. Vi prøver scenen og regissøren stopper. Mannen fortsetter å «voldta». [ ...] Han holdt meg fast og dunket løs i det som føles som flere minutter. Rundt oss står ti av Norges mest profilerte og anerkjente skuespillere og instruktører. Reaksjonen: latter.»

Dette er bare én av flere historier som 487 norske skuespillere forteller om fra norsk teater-, film- og tv-bransje. I dag deler de sine historier i Aftenposten.

Etter at det ble kjent at den amerikanske filmmogulen Harvey Weinstein i årevis har seksuelt trakassert kvinner, har tusenvis av kvinner fortalt historier om overgrep under emneknaggen #metoo.

Forrige uke signerte nesten 600 svenske kvinnelige skuespillere et opprop om å stoppe seksuell trakassering i deres bransje. Oppropet ble til etter at over 1000 skuespillere i en lukket Facebook-gruppe delte sine historier om overgrep og overtramp.

Dette har inspirert norske skuespillere til å gjøre det samme.

Les oppropet hos Aftenposten: Nå er forandringens tid kommet til Norge. Det er #stilleforopptak.

Har ligget og ulmet lenge

Skuespillerne bak oppropet navngir ingen og vil heller ikke uttale seg utover det de allerede har skrevet i oppropet. Nestleder Anne E. Kokkinn i Norsk Skuespillerforbund er blant dem som har skrevet under.

– Dette har ligget og ulmet lenge. Nå er rommet for å si fra åpnet. Forhåpentligvis fører det til at man kan føle seg trygg både på arbeidsplassen og i sin rolle som skuespiller, sier Kokkinn på vegne av forbundet.

Videre håper hun oppropet fører til holdningsendringer og økt bevissthet om hva som foregår.

– Jeg håper produsenter, teatersjefer og andre i maktposisjoner tar tak i dette istedenfor å skyve det under teppet. Oppropet er et ønske om å si fra uten at det blir en heksejakt på enkeltpersoner, sier Kokkinn.

Historier om grove seksuelle overtramp

I tillegg til oppropet har skuespillerne også skrevet ned selvopplevde, men anonyme, historier:

«Han «tullet» mye om å vise meg kuken sin. En gang sto han bak meg og trykket seg helt inntil meg, med det som var en veldig tydelig erigert penis. [ ...] Jeg gikk direkte til tillitsvalgt for produksjonen og ba om å få snakke med produsentene. Noen dager senere fikk jeg manus for neste episode. Rollen min hadde dødd.»

Oppropet inneholder i tillegg historier om grove seksuelle overgrep.

Skuespillerne stiller flere krav i oppropet. For eksempel at arbeidsgivere i bransjen slutter å beskytte eller ansette utøvere som de vet trakasserer eller begår overgrep. I tillegg ber de kvinnelige skuespillerne om tilrettelegging for et system hvor ansatte kan melde fra om tilfeller av seksuell trakassering.

Skyldes delvis usikre arbeidsforhold

– Hvorfor er dette problemet så omfattende i skuespilleryrket?

– Man må ofte fremstille erotikk på scenen eller foran kamera. Grensene mellom det profesjonelle og det private er uklare. Samtidig er det ofte uklart hvor man kan henvender seg dersom man opplever noe ubehagelig, sier Kokkinn.

Det siste er et resultat av skuespilleres løse tilknytning til arbeidslivet. Av 1400 medlemmer i Skuespillerforbundet, har 165 fast arbeid. Resten er frilansere med midlertidige engasjementer og korttidskontrakter.

I oppropet skriver skuespillerne at dersom de anmelder trakassering eller overgrep, risikerer de å bli sett på som vanskelige og dermed kanskje ikke få flere jobber.

– Sosiale medier gjorde det mulig

Det er #metoo-kampanjen som er utgangspunktet for at de norske skuespillerne tar bladet fra munnen. For to uker siden møttes de nordiske skuespillerforbundene i Helsingfors. Øverst på agendaen sto den internasjonale kampanjen.

En uke senere kom altså det svenske oppropet.

– Det gjorde oss trygge på å kunne gjøre det samme. Vi følte en tilhørighet og et sterkt fellesskap med svenskene og de andre nordiske landene. Vi er med på en bølge. Man føler seg ikke lenger alene med sin historie. Sosiale medier skapte en ramme som gjorde det mulig å fortelle, sier Kokkinn.