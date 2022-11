Atle Antonsen trekker seg fra «Kongen befaler»

Programleder Atle Antonsen trekker seg fra den kommende sesongen av TV-programmet «Kongen befaler», opplyser Discovery til NRK.

Forfatter Sumaya Jirde Ali anmeldte Atle Antonsen for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd etter hendelsen på en bar i Oslo for noen uker siden. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

En ferdiginnspilt julespesial vil heller ikke sendes som planlagt, ifølge kommunikasjonsdirektør Hanne McBride i Discovery til NRK.

– Atle har vært åpen med oss og offentligheten om at han ønsker å ta nødvendige runder med seg selv. Vi er enige om at det ikke er riktig at han samtidig er på jobb for oss, og at jobben med å finne ny programleder for vårens sesong av «Kongen befaler» nå blir begynt på, opplyser hun videre.

Hun legger til at Antonsen fremdeles vil være å se på Discoverys kanaler i tiden fremover gjennom roller han tidligere har spilt.

Antonsen har fra før av bedt om å få fritak fra radioprogrammet Misjonen på P4 som han har sammen med Johan Golden.

Anmeldt for hatefulle ytringer

Onsdag publiserte samfunnsdebattanten og forfatteren Sumaya Jirde Ali (24) et innlegg på Facebook om en episode hun politianmeldte Antonsen for. Hendelsen skjedde på utestedet Bar Boca i Oslo for få uker siden. Komikeren ble anmeldt for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd.

Ali beskrev i innlegget hvordan Antonsen skrek at hun skulle holde kjeft flere ganger før han gjentatte ganger sa «du er for mørk til å være her», ifølge Ali. Hun beskrev også hvordan han tok tak i armen hennes.

Dagen etter at Ali publiserte innlegget, la Antonsen ut en beklagelse på sin Facebook-side.

– Jeg vet hvilke verdier jeg har, og hva jeg står for. Jeg har aldri tenkt at det kan være mulig for meg å være rasistisk. Men etter denne kvelden og disse idiotiske kommentarene skjønner jeg at jeg må gå noen runder med meg selv, skrev Antonsen.

Saken ble henlagt

De involverte partene er avhørt av politiet, som også har avhørt vitner som så hendelsen. Fredag ble det kjent at Oslo statsadvokatembeter har henlagt saken.

– På Atles vegne ønsker jeg å formidle at det han er mest opptatt av nå, er at denne henleggelsen ikke medfører mer ubehag for Sumaya Jirde Ali enn det hun allerede har opplevd, sa Antonsens advokat Marianne Klausen til NTB fredag kveld.

Hun la til at Atle Antonsen har vært klar på at det aldri har vært snakk om bevisste hatefulle ytringer i denne saken.

– Det endrer likevel ikke det faktum at han oppførte seg forferdelig dårlig denne kvelden. Atle forstår at saken har vært og fortsatt er en stor belastning for de involverte, uansett hvordan statsadvokaten har vurdert saken, sa Klausen.