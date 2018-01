Oslo tingrett ble overrasket av den store interessen for rettsoppgjøret mellom Youtube-kjendis Dennis Vareide og en annen videoblogger og måtte bytte sal.

Da saken åpnet i Oslo tingrett klokken ni fredag morgen, måtte dommer Kim Heger konstatere at rettssalen var altfor liten. Snaut 20 unge tilhørere ville følge rettssaken, så vel som et titalls journalister. Dermed ble saken flyttet til «storsalen» 250, der blant annet saken mot ekspolitimannen Eirik Jensen gikk.

Vareide krever 130.000 kroner i oppreisning av en 19-åring han mener har kommet med sjikanerende og falske anklager mot ham.

BT kultur direkte: Youtube-stjerne tar 19-åring til retten for ærekrenkingar

– Det skal bli deilig å bli ferdig med det, sier Vareide til NTB før rettssaken starter.

Han er ikke i tvil om at han kommer til å vinne frem.

– Det skulle være tidenes sjokk, så jeg tror det skal gå bra.

Vareide er den ene halvdelen av Youtube-duoen som kaller seg Prebz og Dennis.

Spiller av videoer

Fredagens rettssak åpnet med at de tre videoene 19-åringen er saksøkt for, spilles av. Her kommer han med flere anklager mot Vareide, blant annet om straffbare forhold.

Mens Vareide representeres av advokat Jon Wessel-Aas, vil 19-åringen føre sin egen sak. Han opplyser at han ikke har råd til å betale for advokat og heller ikke har rett til fri rettshjelp.

Fakta: «Exposed»-videoer Trend startet blant amerikanske Youtube-brukere. Går ut på å henge ut navngitte personer med sladder og anklager om alvorlige, ofte kriminelle, forhold. Sladderen genererer mange klikk og dermed reklameinntekter til brukeren, og spres ofte videre gjennom andre Youtube-kanaler. Avsenderen distanserer seg ofte fra budskapet ved å merke videoen som humor eller satire på en plakat i forkant av videoklippet eller i beskrivelsen av videoen. Youtube ved Google Norway opplyser til NRK: «Youtube har klare retningslinjer som forklarer hvilket innhold som er akseptabelt å legge ut på Youtube. Vi håndhever disse retningslinjene nøye, og vurderer flaggede videoer i hvert enkelt tilfelle og fjerner alt innhold som bryter reglene. Videoer som ikke er i strid med retningslinjene våre, forblir på nettstedet.» «Flagging» er Youtubes rapporteringssystem der seere kan merke innhold de mener strider med retningslinjene. I tillegg har Youtube algoritmer for automatisk flagging av videoer basert på søkeord og annen merking. Kilder: NRK, Youtube

– Oddsene mot meg

19-åringen, som også har sin egen Youtube-kanal, sier til NTB at han mener påstandene han har kommet med «for det meste» er sanne, men har liten tro på å vinne frem.

– Jeg er selvprosederende og har oddsene mot meg, sier han til NTB. Han opplyser at han ikke har sett noen grunn til å føre vitner for å underbygge sin sak.

– Det var en som ville vitne, men enten må det bli alle eller ingen, sier han om kildene han hevder å ha for sine påstander.

19-åringen opplyser videre at han ikke har noen inntekt og ikke har noen mulighet til å betale erstatningssummen Vareide krever, dersom han skulle bli dømt.