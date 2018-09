Bøkene inneholder scener som aldri ble spilt inn og replikker som seinere ble klippet bort.

Armada Forlag skriver i en pressemelding mandag morgen at de gir ut råmanusene til de fire sesongene av TV-serien «Skam», akkurat slik de ble skrevet. Bokhandlerne fikk første vite om prosjektet i forrige uke, og fra mandag skal den første boken være i salg.

Bøkene inneholder scener som aldri ble spilt inn, replikker som seinere ble klippet bort, og Andems personlige kommentarer og unike tankekart, skriver Aftenposten.

– Helt på grensen

– Å gi ut disse uredigerte manusene, med skrivefeil og nørde kommentarer, er helt på grensen for hva som er innafor komfortsonen min, sier Skam-regissør og manusforfatter Julie Andem i pressemeldingen.

Første bok inneholder naturligvis manuset til første sesong, hvor Eva er hovedperson. Det er ikke kjent når de neste tre bøkene kommer ut.

Skam-regissør Julie Andem la ut følgende Instagram-post mandag morgen:

Vil inspirere andre til å skrive

– Manusene er sterke nåtidsromaner, ingen kan lese dem uten å bli berørt. Dette er ikke bare TV-historie, det er stor litteratur, sier Jonas Forsang i Armada Forlag.

– Jeg håper folk synes det er gøy å lese manusene, og at noen kanskje lar seg inspirere til å skrive selv, sier Andem.

Snøhetta

Skam som ble en enorm nasjonal og internasjonal suksess for NRK gjennom fire sesonger. I etterkant ble rettighetene kjøpt av Facebook, som gjorde en amerikansk remake under navnet SKAM Austin, med Andem som regissør. Andem har tidligere jobbet med serier som Sara og Jenter. Sammen med Mari Magnus vant hun Gullruten for årets innovasjon med Skam i 2016.

Den første Skam-boken er første utgivelse på Armada Forlag, søsterforlaget Pilar Forlag og Capitana Forlag, som er eid av blant andre Petter Stordalen.