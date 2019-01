Eller gå på boklansering på Litteraturhuset. Her er fem fine ting du kan gjøre i helgen.

KONSERT: Albumfeiring med Alibiet

Rune Nielsen (arkiv)

Hva: Slippekonsert for Alibiet

Hvor: Hulen

Når: Fredag 11. januar kl. 21.

Hvorfor: Bergensgruppen Alibiet fikk en pangstart på karrieren: Bare en måned etter at de la ut sin første låt i 2015, sto de plutselig på scenen på Bergenfest. Debutsingelen «Aleine» var både vond og vakker, skjør og slitesterk på samme tid. Om Maylen Rusti, Eirik Utne og Ole Gunnar Eikeland aldri hadde laget mer musikk sammen, ville låten uansett blitt stående som en moderne bergenspopklassiker.

Heldigvis ga ikke gruppen seg der. I fjor høst kom endelig gruppens første album, «Lyset der eg bor», som fikk BTs anmelder til å erklære at «Alibiet er den virkelige lyden av Bergen». På platen vever bandet et særegent teppe av vemod og oppstemthet, melankolsk klang og dansbare rytmer, skarpe gitarer og elegant elektronikk. Dermed blir det spennende å høre hvordan det hele fungerer på scenen.

Erik Fossen

FOREDRAG: Anarki i klimaets tjeneste?

WIKIMEDIA

Hva: Boklansering med professor Ove Jakobsen

Hvor: Litteraturhuset

Når: Fredag 11. januar kl. 19.

Hvorfor: Professor i økologisk økonomi, der har du en yrkestittel man ikke hører hver dag. Så er det heller ikke hver dag man hører norske akademikere diskutere drastiske løsninger på klimakrisen eller andre utfordringer. Ove Jakobsen, professor ved Handelshøgskolen i Bodø, er et unntak. Hans oppfatning er at «det ser ut til å være umulig å løse problemene knyttet til miljø, klima, økende ulikhet og uro innenfor det eksisterende økonomiske paradigmet – vekstøkonomien.»

Dette er bakgrunnen for Jakobsens ferske bok, «Anarchism and ecological economics», som han presenterer på dette arrangementet. Det er lett å forbinde anarki med kaos, men kan Jakobsen overbevise tilhørerne om at den filosofiske tradisjonen også kan avføde en bedre løsning på verdens utfordringer enn markedsliberalismen? Etter presentasjonen vil Jakobsen utdype sine tanker i samtale med filosof Gunnar Skirbekk.

Erik Fossen

MINIKONSERT: Boy Pablo kommer med nytt album

Rune Sævig

Hva: Boy Pablo har minikonsert og signering

Hvor: Platekompaniet på Torgallmenningen

Når: Lørdag 12. januar klokken 13.

Hvorfor: Plateaktuelle Nicolas Pablo Rivera Munõz, som går under artistnavnet Boy Pablo, har fått mye oppmerksomhet den siste tiden. BTs musikkanmelder beskriver hans nye album, «Soy Pablo», som en form for ekstatisk indiepoprock, med en sjelden optimistisk kvalitet. Albumet slippes den 11. januar, og dagen etter, lørdag 12. januar, holder Boy Pablo en minikonsert og platesignering på Torgallmenningen.

Det er mange gode grunner til å få med seg det nye stjerneskuddet fra bergensscenen førstkommende lørdag. Nylig ble Boy Pablo kåret til årets nykommer på P3 Gull, og i neste sommer har han lagt opp en intensiv turné i USA og Canada. Det er ingen tvil om at Boy Pablo er up-and-coming, og nå har du mulighet til å få en smakebit på hva han har å by på det kommende året.

Marita Ramsvik

STRØMMING: Svært smart spansk hyperkrim

Netflix/Aftenposten

Hva: «Papirhuset» («La casa de papel»). Drama i to sesonger.

Hvor: Netflix

Når: Når som helst

Hvorfor: Fordi dette er en uhyre velkomponert, klaustrofobisk, karaktersterk og intelligent serie om det største ranet i spansk historie. I tillegg er serien befriende lite amerikansk, men selvbevisst iberisk og eksplosiv (på svært mange måter). Jeg har i alle fall ikke sett maken.

Det er synd at Netflix domineres totalt av den amerikanske drømmefabrikken. Det fører til at klisjeene hoper seg opp, og «seriefatigue» setter inn tidligere enn den burde. Desto mer befriende er «Papirhuset» i sin herlige smartness og kreativitet. Den er en nydelig komponert krimtragedie, der fortellerteknikk og dramaturgi smelter naturlig sammen, og alltid holder seerpulsen i beredskapsmodus.

Ideen om den perfekte forbrytelse blir sjelden tatt så langt ut som i denne serien. Poeng også for en rabiat sammensatt bande av skurker og psykopater, som hele tiden truer med å rive papirhuset i fillebiter. Ble sluppet i fjor vinter, men har fått altfor lite oppmerksomhet her i landet, spør du meg.

Frode Bjerkestrand

KONSERT: Queen-feiring på Bryggen

Braastad, Audun / NTB scanpix

Hva: Åge Sten Nilsen synger Queen-låter

Hvor: Kongesalen på Radisson Blu Royal Hotel

Når: Fredag 11. juni.

Hvorfor: Rockebandet Queen har fått en ny vår – 27 år etter frontfigur Freddy Mercurys død.

Filmen om bandets oppstart og suksess, «Bohemian Rhapsody», er sett av over 350.000 nordmenn på kino – og globalt har filmen solgt billetter for 6,5 milliarder kroner.

Ikke nok med det, søndag fikk den to av filmverdenens gjeveste priser, Golden Globe for beste dramafilm og beste mannlige hovedrolle (Rami Malek), en honnør som har overrasket mange all den tid filmen fikk lunkne anmeldelser før premieren.

I Norge har Åge Sten Nilsen lenge skjønt Queens musikalske sprengkraft. Siden 2007 har han fremført hyllestshowet «The Show Must Go On» for en halv million nordmenn.

Nå kommer han og bandet til Bergen igjen for å fremføre bandets aller største slagere – og skal vi tro meldingene, blir dette trolig siste gang her vestpå. For etter showfinalen i Oslo Spektrum til høsten, er det slutt.

Frank Johnsen