Møt lokale helter og britpop-legender under Bergenfest

Det blir intervjuer med britpop-legender og TV med lokale artist-helter på BT under Bergenfest.

Supergrass ble verdensstjerner da britpopen herjet som verst, og holder det fortsatt gående.

Under Årets Bergenfest skal BT gi bergensere og tilreisende den beste dekningen, både under og etter festivalen, enten du har billett, eller sitter hjemme.

Bandet Supergrass er blant bandene som blir live-intervjuet av BT under årets festival. Britpop-legendene skal etter planen i BT-teltet torsdag klokken 19.15.

BT-teltet befinner seg like ved Magic Mirrors-scenen, og her vil det bli samtaler hver dag fra og med onsdag. Noen av de andre artistene som etter planen som skal intervjues er Kings of Convenience, Slomosa og Ka2.

Sendinger med Lerche og Aurora

Først ut er det lokale stjerneskuddet Michelle Ullestad, som skal intervjues onsdag klokken 19.15 (se oversikt over tidspunktene nederst).

BT vil også ha TV-sendinger med artister som Sondre Lerche, Aurora og Kvelertak, i tillegg til et livestudio.

Aurora er med i en av BTs TV-sendinger fra Bergenfest.

Samtaler i teltet:

Michelle Ullestad, onsdag 19.15.

Slomosa, torsdag 18.15.

Supergrass, torsdag 19.15.

Kings of Convenience, fredag (tidspunkt ikke bekreftet).

Ka2, lørdag (tidspunkt ikke bekreftet)

Flere navn blir offentliggjort.

