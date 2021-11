Søksmålene mot Travis Scott tårner seg opp

Under en uke etter konserttragedien i Houston er søksmålene mot rapperen Travis Scott i ferd med å tårne seg opp.

Travis Scott skal ha dratt videre på en etterfest etter opptredenen på Astroworld, men forlot den da han ble informert om tragedien i folkehavet foran scenen. 50.000 publikummere var til stede.

Juridiske eksperter sier til nyhetsbyrået AP at risikoen for at juryene vil gå imot Scott og arrangørene av AstroWorld-festivalen øker.

Årsaken er at Travis Scotts forhistorie – med å hisse opp fans til å storme barrikader og scener – kan gjøre det lettere å fremme uaktsomhetskrav mot selskapene som planla og arrangerte konserten der åtte mennesker døde og hundrevis ble skadd, heter det fra eksperthold.

Selv om etterforskningen, der også FBI er inne i bildet, akkurat har begynt, regner man med at det kan komme dusinvis av nye søksmål. Allerede er rundt 40 søksmål fremmet, ifølge SVT. Kravene kan ifølge AP komme opp i en størrelsesorden på hundrevis av millioner av dollar.

– Denne tragedien var varslet i måneder, for ikke å si år, skriver Houston-advokaten Steve Kerkher i sakspapirene til en klient som krever én million dollar etter å ha blitt tråkket ned i kaoset – som advokaten kaller «forutsigbart og mulig å forhindre».

Både Scott Travis, Live Nation, konsertpromotor ScoreMore og stiftelsen som driver konsertstedet der AstroWorld ble avholdt, har fått søksmål mot seg. Anklagene går ut på at de sviktet i å ta enkle grep for å ha folkemengden under kontroll, at de hadde for få på jobb, og at de ikke reagerte på tidlige tegn til problemer.

Blant annet krever familien til niåringen som ble hardt skadet og ligger i koma, over 8,5 millioner kroner i erstatning blant annet for at Scott og Live Nation ikke stoppet konserten før 40 minutter etter at kaoset brøt løs.

