På Pogo Pops’ nye plate faller alt på plass

Bergensbandet har gitt ut sitt beste album siden den klassiske debutplaten.

Veteranene i Pogo Pops vet så til de grader hvor popskapet skal stå. Fra venstre: Viggo Krüger, Frank Hammersland og Nicolai Hamre.

Petter Lønningen Musikkanmelder

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

«Daylight»

Artist: Pogo Pops

Hva: Rock/pop

Selskap: Apollon Records

Pogo Pops var verdens største bergensband på 1990-tallet, og bandets katalog har tålt tidens tann bedre enn de aller fleste utgivelser fra den tiden. Siden gjenforeningen i 2006 har utgivelsene vært sjeldne, og som oftest ikke mer enn helt på det jevne, men med «Daylight» faller alt på plass.

Dette er et nydelig album, spekket med alt som gjorde at Bergen og Norge lånte dem øre på 90-tallet – pluss litt til.

«En samling av de beste pop- og rocketriksene fra 60-tallet og frem til i dag» skrev BTs anmelder da debutalbumet «Pop Trip» kom i 1992. Og slik er det fremdeles: tittelsporet er en myk og mektig rocker, luftige «Maybe It Was Just a Dream» har en nesten irriterende fengende akkordprogresjon, «Dancing To The Beat Of My Heart» låter som stjålet fra David Bowies katalog, «Fall Into You», «My Mind Is Like A Radio» leder tankene i retning U2, mens «The Echoes Of The Day» heller mer i retning briter som Suede og The Verve.

«Things That We Did» er en våryr og leken låt, spekket med frekke blåsere, småpsykedeliske «A Certain Sound» høres mest av alt ut som om en gjeng britiske softrockere som forsøker å gjenskape lydbildet «Stg. Pepper’s Lonely Heart Club Band», før britpop-tendensene slår ut i full blomst på fantastiske, pumpende «Stay Awake».

Frank Hammersland, Nicolai Hamre og Viggo Krüger har kokt sammen et album som oppsummerer alle bandets inspirasjonskilder, samtidig som det løfter bandet inn i 2022. Det er en bedre, strammere og mer spennende versjon av bandet som blåste liv i den norske popdrømmen på 90-tallet. Og det sier ganske mye.

Musikk er lydsporene til våre liv. Underveis oppdager man selvfølgelig nye og spennende takter og tonearter, men disse lydsporene er knaggene vi gjerne henger noen av våre viktigste opplevelser på.

De første oppdagelsene, den første forelskelsen og det første bruddet. Det er også populærmusikkens evige forbannelse; det er lyden av livet der og da, ikke her og nå. Men på mystisk vis klarer Pogo Pops anno 2022 å mane frem gamle følelser, samtidig som det føles nytt, friskt og sultent.

«Daylight» er nye knagger for nye opplevelser og erfaringer. Det er noe å støtte seg til når resten av verden føles kaotisk og vanskelig – uten at det føles som man står stille.

