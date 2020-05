Her kan du se Beethoven fremført i Edvard Griegs stue

BT strømmer Festspillkonsert fra Troldhaugen med Leif Ove Andsnes og unge talenter kl 19.30.

Publisert Publisert Nå nettopp

Leif Ove Andsnes fotografert ved Edvard Griegs flygel i 2012. Nå er han tilbake for å spille Beethoven og Bartok. Foto: Ørjan Deisz

Maja Sievers Skanding

Både Ludwig van Beethoven, Bela Bartók og Edvard Grieg brukte folkemelodier som utgangspunkt for flere av sine komposisjoner.

Tirsdag kveld får vi høre kammermusikk av Beethoven og Bartók i Edvard Griegs egen villa på Troldhaugen.

Beethovens klavertrio i c-moll fremføres ofte. Vokalmusikken på kveldens program er imidlertid mindre kjent.

Beethoven arrangerte folkemelodier fra flere land i Europa. På oppdrag fra den skotske innsamleren George Thomson tok Beethoven for seg et stort materiale – og det til tross for at han aldri noensinne satte sine bein på de britiske øyer.

Les også Andsnes med venner: Vakkert, sterkt og hjertegripende

Bartók reiste selv rundt og samlet inn folkemusikalsk materiale, både i hjemlandet Ungarn, i nabolandene og i Nord-Afrika.

Inspirert av folkemusikken skapte han sitt eget, modernistiske tonespråk. Denne sprelske tonaliteten kommer tydelig til uttrykk i fiolinduoene.

Pianist Leif Ove Andsnes har i regi av Crescendo-programmet vært mentor for kveldens to unge strykere, Ludvig Gudim og Sonoko Miriam Welde.