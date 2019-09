– Det er bra at folk har ville ideer

En gang ble det foreslått å sette opp et klarinettformet skyskraper ved siden av Grieghallen. Vi snakker om ville ideer og kulturpolitikk i siste utgave av Republikken.

VALG-POD: I forkant av valget har vi invitert Solrun Toft Iversen fra Hordaland Teater og Ivar Chelsom Vogt, kjent fra Real Ones og USF Verftet, til å snakke om hvordan ideer blir virkelighet i Kultur-Bergen. Tuva Åserud

For mindre enn 50 minutter siden

En gigantisk ørn i betong på Ulriken. Byarena under Smålungeren. Og en skyskraper formet som en klarinett. Dette er noen av ideene som er kommet fra kulturlivet i Bergen.

Ivar Chelsom Vogt, kjent som medlem i bandet Real Ones og kulturhussjef på USF Verftet, er ikke helt fremmed for å lansere planer selv. Han jobber nå for å realisere kulturkvartalet Verftet, et prosjekt som antagelig er litt nærmere realisering enn for eksempel betongørnen på Ulriken.

– Det første man må gjøre for å realisere et prosjekt, er å finne ut hvilke behov som finnes. Men jeg må jo si at det er bra at folk har litt ville ideer. Kanskje ikke en klarinett-skyskraper ved Grieghallen var en kjempeidé, men kanskje ledet den til noe annet, sier Vogt.

Les også – Årets store Munch-utstilling tar deg med på en emosjonell berg-og-dal-bane

I likhet med Solrun Toft Iversen, som er teatersjef ved Hordaland Teater, er han en kunstner som er endt opp som kulturhussjef.

– Det var ikke en drøm å bli kultursjef for meg. Men nå får jeg et «kick» av å legge forholdene til rette for andre, og være med å skape kunst på den måten, sier Iversen.