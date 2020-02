– Jeg sang på en lunsj for Disney. Jeg tror sjefene var ganske begeistret.

En liten løgn bidro til at Aurora fikk rollen som «stemmen» i «Frost 2». Nå merker hun og teamet rundt henne stor pågang i USA.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

ELTON JOHN, BILLIE EILISH OG AURORA: Noen av verdens største stjerner skal opp på scenen under Oscar-utdelingen søndag, noe Aurora har et avbalansert forhold til. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Det jeg er mest bekymret for, er den trappen jeg må gå ned, sier Aurora.

Hun slenger seg ned på en sofa i lobbyen på The Roosevelt Hotel i Hollywood. Aurora har akkurat vært på øving før søndagens Oscar-utdeling, der hun skal være med å fremføre sangen «Into The Unknown» fra filmen «Frost 2».

Låten, der Aurora er oppført som en av to artister, er nominert til Oscar for beste originalsang.

PÅTRYKK: Aurora og teamet rundt henne har merket at pågangen rundt henne har økt etter at filmen «Frost 2» kom ut rett før jul. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Aurora skal imidlertid ikke bare stå på scenen under Oscar-showet, hun skal stå på et opphøyd podium. En scene på scenen, og det er hun som skal starte og lede an låten.

Men Aurora er ikke det minste bekymret for at hun skal bomme litt på tonen når hun står der foran en fullsatt sal og 30 millioner TV-seere. Det som derimot bekymrer henne en hel del, er at hun mot slutten av låten skal ta seg ned fra podiet.

Fakta Aurora 23 år gammel artist fra Os, bor i Bergen. Heter egentlig Aurora Aksnes. Har gitt ut tre plater: «All My Demons Greeting Me As A Friend», «Infections of A Different Kind (Step 1)» (2018) og «A Different Kind of Human (Step 2)». Har vunnet to spellemannpriser. Sammen med Idina Menzel synger hun «Into The Unkown», som er nominert til Oscar for beste originalsang. Teknisk sett er det de to låtskriverne, Kristen Anderson-Lopez og Robert Lopez, som er nominert. Aurora jobber nå med sin fjerde plate.

– Jeg er flink til å synge, det er ikke noe problem. Men jeg er ikke så flink til å gå i trapper. Jeg er veldig klumsete, og det er jo liksom litt dumt hvis jeg går på trynet på søndag, sier Aurora.

Sang på Disney-lunsj

Hvordan endte en 23-åring fra Os med lett trappeskrekk opp på denne opphøyde scenen, foran hele den amerikanske kjendiseliten og millioner av TV-seere over hele verden?

I denne sammenhengen kan man kanskje si at historien startet for fire år siden. Da opptrådte Aurora på en «showcase» for Disney, satt opp av hennes amerikanske plateselskap.

GOD MORGEN, AMERIKA: Dagen før Oscar-utdelingen skal Aurora være gjest på «Good Morning America», USAs største frokost-TV-program som har i snitt 4,1 millioner seere. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Jeg sang på en lunsj for Disney. Jeg tror noen av sjefene der var ganske begeistret. Jeg husker at jeg også møtte mange Disney-tegnere, sier Aurora.

Hun gjorde definitivt inntrykk på noen av dem. I et intervju med avisen New York Post forteller Tom MacDougall, som er visepresident for musikk hos Disney, at han har fulgt med Aurora helt siden første gang han hørte henne synge. Og da de begynte å jobbe med musikken til «Frost 2», var han ikke i tvil.

– Det var en no-brainer. Hun måtte være stemmen vår, sa han.

En liten løgn

Da Auroa litt seinere hadde et Skype-møte med noen av de musikkansvarlige i Disney, spurte de om hun kunne joike.

– Da kan det være jeg løy litt. Eller jeg sa vel at jeg kunne synge med naturkraft, på en måte som kunne minne om joik, selv om jeg kanskje ikke kunne så godt samisk joik ennå. Stemmen og karakteren min i «Frost 2» er jo en slags naturkraft – en urkraft – som kommer fra fjellene, sier Aurora.

HOLLYWOOD BOULEVARD: Det er kaotiske tilstander ved Hollyood Boulevard i forbindelse med søndagens Oscar-utdeling. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Og det er altså rollen som «stemmen» fra fjellene i «Frost 2» som har brakt Aurora til Hollywood Boulevard. Hun har nå beveget seg ut fra The Roosevelt Hotel, til gaten med de berømte stjernene på fortauet. Like bortenfor er gaten avstengt for å gi plass til det som antakelig bokstavelig talt er verdens lengste røde løper. Utenfor gjerdene løper det rundt folk utkledd som alskens figurer fra filmens verden.

– Jeg er ikke bare filmnerd, jeg er nerdefilm-nerd. Jeg elsker science fiction og fantasy, sier Aurora.

BEGEISTRET DISNEY-SJEFENE: Aurora opptrådte for en rekke Disney-sjefer på en lunsj for noen år siden. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

De fleste som går forbi Aurora på gaten i USA kjenner henne antakelig ikke igjen. Men pågangen rundt Aurora er definitivt blitt større etter at «Frost 2» ble sluppet før jul. Da hadde Aurora rundt to millioner månedlige lyttere på Spotify, nå nærmer hun seg åtte millioner månedlige lyttere. Lørdag er Aurora gjest på USAs største frokost-TV-program, Good Morning America, som i snitt har over fire millioner seere.

– De er bare mennesker

Aurora kan tenke seg å jobbe mer med film, men når Oscar-kjøret nå er ferdig, ser hun frem til å konsentrere seg om sin nye plate.

– Jeg har allerede begynt på den. Det er det som er planen i år egentlig: skrive ny musikk og spille inn ny plate. Jeg skal bare ha rundt 30 konserter i år, de siste årene har jeg som oftest spilt rundt 200, sier Aurora.

OPPTATT AV DEM BAK KAMERA: Aurora er mer opptatt av alle dem som står bak kamera, enn stjernene som står foran. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Men hennes aller første opptreden blir altså i Dolby Theatre i Hollywood, under Oscar-utdelingen. Blant de andre artistene som skal på scenen er Elton John og Billie Eilish, som nylig fikk fem Grammy-priser. I salen sitter alt fra Leonardo DiCaprio til Scarlett Johansson.

– Jeg er ikke så veldig opptatt av kjente mennesker. Jeg merker at når jeg er her, så er jeg mer opptatt av å snakke med alle de som står bak kamera. De har ofte spennende historier.

– Er det en av grunnene til at du er lite nervøs for dette?

– Ja, kanskje. Jeg føler ikke noe spesielt i nærheten av kjente folk, selv om mange av de har gjort noe beundringsverdig. Så jeg er ikke særlig nervøs, nei, sier hun.

– Bortsett fra det med trappen da, sier Aurora.

Publisert: Publisert: 8. februar 2020 07:45

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt