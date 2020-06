Grieghallen i pengeknipe

Grieghallen AS betaler årlig 7,1 millioner kroner i husleie til det interkommunale selskapet som i dag eier bygget. Nå sliter de med å gjøre opp for seg.

Olav Munch i Grieghallen AS, som har problemer med å betale husleien. Foto: Geir Martin Strande (arkiv)

– Vi har egentlig bedt om å få ettergitt husleien i år. Hvis vi må låne penger for å betale, går det ut over økonomien vår. Vi ønsker ikke å komme skadeskutt ut av koronakrisen, men ha noen muskler i behold, sier direktør i Grieghallen AS, Olav Munch.

Overtar bygget etter 30 år

I forbindelse med fornyingsprosjektet i Grieghallen i perioden 2013–2015, ble bygget overført fra Grieghallen AS til Grieghallen IKS, et interkommunalt selskap som eies av Bergen kommune og Vestland fylkeskommune, som en del av en finansiell leasingavtale.

Grieghallen har fått avlyst mange lukrative konferanser og konserter. Foto: Alice Bratshaug

IKS lånte penger for å finansiere arbeidet, men begge selskapene har delt ansvar for å betjene gjelden. Grieghallen AS sin andel er 100 millioner kroner. Etter 30 år, når leasingen er nedbetalt, overtar Grieghallen AS på nytt bygget.

Den årlige husleien er satt til 7,1 millioner kroner.

– Alt innvendig og utvendig vedlikehold, oppgraderinger og alt annet, må vi betale utenom, sier Munch.

Grieghallen AS har tatt kontakt med huseier for å forklare den vanskelige situasjonen. Det viser et brev daglig leder i Grieghallen IKS, Jan Otto Evjen, har sendt til Bergen kommune og Vestland med overskriften «Varsel om mulige økonomiske problemer for Grieghallen IKS».

Ber om hjelp fra kommune og fylke

Der skriver han at Grieghallen AS har meddelt dem i brev av 15. april at inntektstapet er så stort at de vil ha problemer med å betale leie for inneværende år.

Slik så det ut da Harmonien laget til digital festspillinnspilling i mai. Foto: Tor Høvik (arkiv)

«Gitt at Grieghallen AS ikke får løst sitt inntektstap gjennom kontantstøtteordningen fra staten, må vi enten søke Kommunalbanken om avdragsutsettelse på lånene som er tatt opp av Grieghallen IKS, eller vi må be våre to eiere, Vestland fylkeskommune og Bergen kommune, om overføring av økonomi til å dekke våre forpliktelser», heter det.

Evjen legger til at selskapet likviditetsmessig vil klare seg frem til midten av november 2020.

– Det foregår en politisk prosess nå. For oss kan høsten bli bekmørk. Flere konferanser er allerede avlyst. Og alle konsertarrangører sitter på gjerdet, sier Munch.