Tomas Espedal: – Den største trusselen vår er masseturisme

Forfatter Tomas Espedal er i Tyskland med kronprinsessen for å promotere norsk litteratur. Han håper bare han ikke lokker flere tyske cruiseturister til Norge.

PÅ PROMOTUR: Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon sammen med forfatterne Tomas Espedal og Helga Flatland utenfor den tyske radiokanalen RBB, Radio Eins i Berlin. Heiko Junge/ NTB Scanpix

NTB

– Det å selge landet som reisemål, er motsatt av hva jeg tenker. Den største trusselen vi har nå, det er ikke islam eller fremmedkulturer. Det er turisme. Masseturisme. Det er synlig i den byen jeg bor i. Vi skal ikke ha flere turister til Norge. Vi skal ha færre turister til Norge, sier bergenseren Espedal til NTB.

Han er en av mange norske forfattere, kulturfolk, politikere og andre prominente gjester som har reist til Tyskland denne uken for å by på seg selv i norsk litteraturs tjeneste.

Bakteppet er bokmessen i Frankfurt, hvor Norge er hovedland. Prosjektet beskrives som Norges «største utenrikskulturelle satsing i moderne tid».

– Det er mange interesser som skal selge Norge. Og de gode interessene er jo å presentere norsk litteratur. Som er sterk nå for tiden. Det kan en være veldig stolt av, sier Espedal.

– Trenger ikke flere tyskere i Bergen

Søndag var han live på tysk radio sammen med kronprinsesse Mette-Marit under et storstilt publikumsarrangement hos allmennkringkasteren RBB i Berlin.

Han håper bare at han ikke bidrar til flere turister i hjembyen.

– Vi trenger ikke flere tyskere i Bergen. Problemet er rike folk fra alle land, kinesere og japanere og amerikanere, som reiser på feil måte. Det må vi si ifra om, sier Espedal, som også nevnte cruiseturismen fra scenen under radiointervjuet.

Han mener at hjembyen og andre norske byer er delvis ødelagt av cruise- og masseturismen.

– Det er fire cruiseskip hver dag fra mai til oktober i en by som er helt lukket, fordi det er fjell. Det er virkelig ubehagelig. Vi som bor der, vi sykler. Vi har nesten sluttet å røyke, vi har nesten sluttet å drikke, og så kommer disse greiene her, sier forfatteren.

PAUSE: Tomas Espedal tok seg en røyk etter å ha diskutert tekstene sine foran 1.000 publikummere hos den tyske radiokanalen RBB i Berlin – og enda flere radiolyttere. Heiko Junge / NTB scanpix

– Uforskammet

Etter seansen i radiohuset i Berlin, måtte Espedal ut for å få seg en røyk. Det flokket seg med tyskere rundt ham utenfor ærverdige Haus des Rundfunks som ville ha ham til å signere bøker. Noe han villig stilte opp på.

– Men du vil ikke at disse leserne skal komme på cruiseferie til Norge?

– Det har vært et av temaene mine så lenge jeg har skrevet. Om å gå, om å reise fornuftig og oppføre seg fornuftig og være siviliserte mennesker, sier Espedal, som slett ikke legger skjul på at han selv har vært på cruiseferie.

Turen, som han dro på sammen med sin far, er også beskrevet i boka «Året» fra 2016.

– Når du har sett det, så vet du hva det er fra innsiden. Min far var nesten 80 år, og det var en av de fineste reisene vi hadde. Det er det som er så uforskammet. At noe av det beste i livet, nemlig å kjøre bil, å fly, og å reise på den måten. At det dreper oss.

– Burde man forby cruiseturisme?

– Jeg tror de løser det, bare litt for sent. Sånn som Hurtigruten har gjort nå. De har jo laget elektriske båter, så det kommer til å skje. Men for sent. Politikk er jo ofte en forsinkelse. Det tar så lang tid.