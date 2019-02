Agnete Haaland og Embla Karidotter har begge sine utfordringer med bergensdialekten.

– Da jeg begynte som skuespiller, fikk man bare «tulleroller» hvis man snakket bergensk – for eksempel som gal «nabokjerring». Derfor la jeg om til en mer normert østlandsdialekt for å få roller, sier Agnete Haaland, avtroppende teatersjef ved Den Nationale Scene.

Sammen med Embla Karidotter, trommeslager i Razika, er Haaland gjest i den siste utgaven av BTs kulturpodkast, Republikken.

Haaland og Karidotter har mye til felles.

Begge er fra Møhlenpris. Begge tar avskjed med noe i år. Begge sliter litt med bergensdialekten. Haaland og Karidotter har også begge opplevd de negative sidene ved det å være profilert: De har begge mottatt trusler.

For Razikas del begynte det da de gikk under en «Fri Palestina»-fane på 1. mai.

– Vi ble kalt nazister, og endte opp med å få drapstrusler fra hele verden, mest fra Israel og USA. Den det var noen ganske harmløse også, for eksempel den der det sto: «you’re so ugly, you should be making me sandwich», sier Karidotter.

