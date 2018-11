Her er fem fine ting du kan gjøre i helgen.

KONSERT: Bøffelrocken er ikke død

Odd Mehus (arkiv)

Hva: Grant-Lee Phillips

Hvor: Madam Felle

Når: Torsdag 15. november kl. 21.

Hvorfor: Opp med hånden de som var i Hulen 1. september 1993! Grant Lee Buffalo, det nyeste og heiteste bandet fra Amerika, sørget for kø langt opp i Nygårdsparken, stappfullt lokale og en svett konsertkveld mange vil huske fremdeles. Trioen rakk å gi ut fire gode plater og inspirere mange til å utforske americanaland før de ga seg i 1999, med en liten comebackvisitt på Øyafestivalen i 2011.

Akkurat som bøffelen holder frontfigur Grant-Lee Phillips det gående fremdeles. Den onsdagen i Hulen var 30-årsdagen hans, nå er han 55 og stadig ute på veien. I februar slapp Phillips sitt niende soloalbum, «Widdershins», som viser at han ennå har både energien og meloditeften i behold. Hør bare «The Wilderness», dette er tøffe greier. Samtidig pleier han være raus med gamle Buffalo-favoritter som «Mockingbird», «The Shining Hour» og, selvfølgelig, «Fuzzy».

Erik Fossen

KONSERT: Åpensinnet jazzbehag

© Todd Rosenberg Photography

Hva: Marquis Hill Blacktet

Hvor: Sardinen USF

Når: Fredag 16. november kl. 21.

Hvorfor: Hva er det folkene ute på Verftet USF sier, igjen? «All musikk er god musikk, så lenge det er jazz.» Eller kanskje var det Marquis Hill som sa det? Eller kanskje er det bare noe jeg kom på, men nok om det. Chicago-trompetisten Hill er uansett del av den yngre generasjonen jazzmusikere som har hatt stor suksess ved å sveive ned sjangerskillene og la musikken sin flyte sømløst sammen med soul, r&b, hip hop og andre deler av den (hovedsakelig svarte) amerikanske musikktradisjonen.

Til tider tar Hill trompeten fra munnen og bruker mikrofonen som en mellomting mellom rapper og humanistisk predikant. Samtidig er 31-åringen så dyktig og fokusert som musiker og bandleder at han i 2014 vant den prestisjetunge Thelonious Monk International Jazz Competition. Med seg til Bergen har han sin friske kvintett, hvor særlig vibrafonen gir musikken et behagelig, vakkert preg.

Erik Fossen

ARRANGEMENT: Køyr deg ned

Pecha Kucha Bergen

Kva: Pecha Kucha Night 20x20

Kor: Cornerteateret, Bergen

Når: Fredag 16. november kl. 19.

Kvifor: Alle som jobbar i avis er opptekne av at folk skal skjøna det me skriv. Språket skal vera enkelt og framandord må me prøva å unngå.

Så, Pessja Kussja? Pekka Kokka? Namnet på arrangementet er ikkje akkurat lett å forstå, men alle kan vera uheldige med ein tittel.

Det som tel er innhaldet, så stol på meg når eg seier at Pecha Kucha plar verta både underhaldande og lærerikt, og ganske så gøysig.

Bak namnet ligg det ein presentasjonsform med eit fast format. Arrangementet har temaet «pause» fordi verda er kaotisk. Me må roa ned.

20x20 tyder at kvar av deltakarane får visa 20 bilete og snakka i 20 sekund på kvart av dei. Det pressar folk til å vera effektive og du lærer noko på kort tid. Digg.

Sjølv om det heilt sikkert ikkje vert fullstendig zen på Møhlenpris denne fredagen, minner drypp frå programmet om ein yogatime:

Ta deg ein pause for tanken, ta deg ein pause for augneblinken. For å reflektera, vurdera, og å tenkja.

Frå scena i Cornerteateret, som dessutan husar ein av Bergen sine mest koselege barar, vert det både snakking og underhaldning.

Pust inn, pust ut. Køyr deg ned med ein pause.

Guro Valland

KLUBB: Sjekk ut Tatis «supergruppe»

Vegar Valde

Hva: Angola 70 spiller live på klubben Jungelen

Hvor: Landmark.

Når: Lørdag 23.00–03.00.

Hvorfor: Simen Alejandros klubbkonsept Jungelen har i løpet av de siste årene blitt et Bergens mest interessante klubbkonsepter. Klubbkveldene hans tar som oftest utgangspunkt i hiphop, men i jungelen kan man havne innom et utall beslektede sjangre og stilarter. Slik blir det også på lørdag, når Jungelen arrangerer Afro Spesial.

Og det er ikke hvem som helst som står på scenen. Tatiana Palanca, bedre kjent som Miss Tati, har samlet sammen et stort antall musiker og dansere som skal opptre under navnet Angola 70. De skal utforske de mest dansbare siden av den angolanske popmusikken, med enkelte avstikkere til nabolandet Kongo.

Jeg tror vi kan si at det er kok på dansegulvet-garanti på Landmark på lørdag.

Kjetil K. Ullebø

HELHUS: En hel kveld i Harry Potters ånd

Hvor: Det Akademiske Kvarter

Hva: På en Humlesnurr

Når: Lørdag fra 21.00

Hvorfor: La meg bare slå fast en ting med en gang: «nerd» er ikke et skjellsord. Det er ikke teit eller ukult å nerde på noe. Det er kult, og alle gjør det. Jeg, for eksempel, nerder på bøker. På min vei til skolen utgjorde jeg nok en relativt betydelig risiko for meg selv og for trafikken. Jeg kunne skoleveien utenat, og leste mens jeg gikk. Stoppet da kroppen husket at det kom en overgang, og leste videre da jeg kom til fortauet igjen. Så da den første boken om Harry Potter-universet kom på norsk i 1999, ble 10 år gamle Guro selvsagt slukt inn i det magiske universet J.K. Rowling har skapt. Og jeg er nok ikke den eneste i min generasjon som fremdeles har et forhold til Harry Potter.

Denne helgen vier Kvarteret hele huset til arrangement knyttet til Harry Potter-universet. Du kan starte kvelden med livepodkast med «Harry Potter and the Sacred Text», og konsert med «Harry and The Potters» i Tivoli, og så gå innom enten Speilsalen, der det spilles Rumpeldunk (ja, du leste riktig), eller Teglverket, der Storbandet Blæst spiller. Seinere blir det quiz, DJ og kåring av beste kostyme fra Harry Potters verden. Sorteringsseremonien, der du blir tildelt et «hus» på den magiske skolen Galtvort, pågår hele kvelden.

Det er med andre ord duket for en magisk (hehe) aften.

Guro H. Bergesen