Her er fem fine ting du kan gjøre i helgen.

MAT: Se det nye fjernsynskjøkkenet

Synne Sofi Bårdsdatter Bønes, Vibbefanger.

Hva: «Matos Kjøkken» er ute søndag, førpremiere på Victoria fredag.

Når: Fredag 21.00 eller på søndag.

Hvor: Victoria og på internett.

Hvorfor: Den orIginale fjernsynskokken, Ingrid Espelid Hovig, var utvilsomt «vestkyst». Det begynner imidlertid å bli en stund siden Espelid regjerte norske TV-skjermer med sin persilledusk og sine lure triks, men nå ser det ut til at hennes arvtager endelig er her.

Bergensrapperen Mato Polo er nemlig klar for å ta over TV-kokkspillet.

Rapperen er hovedpersonen i matprogrammet «Matos Kjøkken», det siste påfunnet til det bergenske musikk-kollektivet Vibbefanger. Der kokkelerer han sammen med ymse bergensmusikere, blant andre Lars Kristian «Kikkan» Holme (Dårlig Vane) og Aksel Vindenes (Kakkmaddafakka). Og når man tenker etter, er egentlig rap og mat en naturlig kombinasjon. At noe eller noen er «mat», er som kjent et stort kompliment på gatebergensk, og det er også svært vanlig med matmetaforer i raplåter. Slik sett gir det mye mening at Mato Polo går i fotsporene til den amerikanske rapperen Action Bronson, som også har laget matprogram.

Etter å ha sett én episode av «Matos Kjøkken», konstaterer jeg at det er visse forskjeller på Ingrid Espelid Hovig og Mato Polo. Det dukker nemlig opp enkelte ord i «Matos Kjøkken» som hadde fått den jevne seer av «Fjernsynskjøkkenet» til å sette persilledusken i halsen.

Kjetil K. Ullebø

KONSERT: Gå på konsert med stor låtskriver

Carl Martin Nordby

Hva: Konsert med Frøkedal & Familien.

Hvor: Landmark.

Når: Torsdag 21.00.

Hvorfor: Få nordmenn behersker kunsten å skrive melankolske låter i skjæringspunktet mellom rock, pop og folk bedre enn Anne Lise Frøkedal, noe hun blant annet har vist i band som Harrys Gym og I Was A King. Nå gir Anne Lise Frøkedal ut musikk under artistnavnet Frøkedal, og på sin første plate, «Hold on dreamer», var hun sterkt inspirert av folk.

Nylig slapp Frøkedal, som opprinnelig er fra Etne, singelen «I don’t care». Den viser en Frøkedal som er på vei mot gamle rocke-takter, og låten har allerede rukket å få skryt av det viktige amerikanske nettstedet Pitchfork. Med sin bittersøte melodi og hardtslåendte tekstlinjer viser låten Frøkedal på sitt beste.

Torsdag inntar hun Landmark med sitt liveprosjekt Frøkedal & Familien, noe som kan bety en konsert som går i mange ulike retninger. Men det som fremføres, vil etter alt å dømme være av svært høy kvalitet.

Kjetil K. Ullebø

TATOVERINGSFESTIVAL: Bli merka for livet

Boris Roessler, Ap

Kva: Bergen Tattoo Convention.

Kor: USF Verftet.

Når: 11. til 13. mai.

Kvifor: Eit kobbel av tatovørar frå inn- og utland kjem til Bergen denne helga. I tre heile dagar skal våryre bergenskroppar få ny utstmykking under Bergen Tattoo Convention på USF Verftet. Japanske dragar, knivar og svaler skal få sine nye heimar på overarmar, lår og ryggar. I tillegg skal heider og ære delast ut til tatovørane som utfører det beste arbeidet.

Sjølv om heile ein av fem nordmenn har blekk på kroppen i dag, er tatoveringar framleis noko mange enten elskar eller hatar. Enkelte kan ikkje forstå kvifor ein vil ligge i smerte for å få «hærverk» utført på sin eigen kropp, medan andre knapt kan få nok. Uansett kva kategori ein høyrer hjemme i, blir det mange interessante mennesker og blikkfang å oppleve på Verftet denne helga.

Ingvild Nave

TV-SENDING: Finn fram parykk og paljett

Trond Reidar Teigen, NTB scanpix

Kva: Finale i Eurovision Song Contest.

Kor: På fjernsyn direkte frå Lisboa.

Når: Laurdag 21.00.

Kvifor: Det er tid for glitter, dårleg engelsk og svulstige balladar igjen. Laurdag blir leilegheiter over heile byen fylt av skrålande MGP-fans i rare kostymer. Klarer du ikkje vinne kampen om fjernkontrollen, så vil Fincken holde opent og lose alle som vil gjennom tre timar med Eurovision Song Contest. I år har vi sett vår lit til Grand Prix-gullguten Alexander Rybak, som i skrivande stund ligg som nummer to på bettinglistene før konkurransen.

Dronninga av bettinglistene er Netta frå Israel, som sit komfortabelt på trona som nummer ein. Ho skiljer seg ut tydeleg, fordi ho har fleire tekstliner der ho klukkar som ei høne. Berre sjå her:

Spørsmålet er dermed om Rybak sin «shubidupdup» eller Netta sin «klukk, klukk, klukk» vil stikke av med flest poeng, eller om bookmakerane har bomma totalt. Svaret får vi i champagnetåka på laurdag.

Ingvild Nave

SCENE: Le med en levende legende

AP

Hva: Show med John Cleese.

Hvor: Grieghallen.

Når: Mandag 14. mai.

Hvorfor: Monty Python-legenden solgte ut Bergen i 2009. Og billettene til mandagens show gikk unna like kjapt.

I mange år har Cleese reist rundt med showet «Last Time to See Me Before I Die». Nå er tittelen endret til «In Praise of Silliness».

Forestillingen består, som sist, av mange klipp fra komikerens lange karriere – akkompagnert av anekdoter og saftige historier fra scenekanten.

Få personer kan skryte på seg at de har revolusjonert TV-komikk. Men det kan Cleese gjøre, gjennom udødelige figurer og sketsjer fra Monty Python-universet, og hans signaturrolle som hotelleier Basil Fawlty fra «Hotell i særklasse».

Om dette blir siste gang vi ser ham i levende live i Bergen? Gudene vet.

– Jeg kommer ikke til å dø for å holde et løfte. Jeg kommer kanskje ikke til å leve like lenge som min mor, som ble 101 år gammel, men jeg nyter livet mer enn noen gang tidligere, sa Cleese til Aftenposten for en uke siden.

Frank Johnsen