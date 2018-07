Over tusen forslag er blitt kokt ned til ti finalister. Nå kan du være med på å bestemme hva som er verdens mest bergenske uttrykk en gang for alle.

Hvilket uttrykk mener du burde gå seirende ut? Stem nederst i saken.

I et trangt møterom i BTs lokaler sitter tre av jurymedlemmene og pløyer gjennom listen over bergenske ord og uttrykk som ble foreslått av BTs lesere.

– «Å belite seg» er ikke et bergensk uttrykk. Det brukes også i Rogaland, sier Jo Gjerstad, forfatter og allvitende bergenser.

– Det må da være mulig for bergensere å erobre det likevel, sier Frode Bjerkestrand, kulturredaktør i BT.

Listen med et førtitalls ord og uttrykk ligger truende foran jurymedlemmene. Sammen med popartisten Silja Sol, som er med per e-post, er deres oppgave å nominere ti ord som skal ta del i finalerunden.

Tjommier på kostskoler

– Jeg har lyst til å ta med et ord med en «ikk»-ending. Dem er det så mange av i det bergenske språket, sier Bukve.

– «Undikk» er en klassiker der, skyter Bjerkestrand inn.

Juryen går nedover på listen. Alle er enige om at «tjommi» er et fantastisk bergensord.

– Det er så nært og fint. Det er mer enn en kompis. Det er en du har kjent hele livet, sier Gjerstad.

– Jeg hører av og til østlendinger som prøver seg på tjommi, sier Bukve.

– Det blir bare falskt! sier forfatteren opprørt.

Fakta: Juryen Juryen består av: Jo Gjerstad, bergensk forfatter og lokalhistoriker.

Trude Bukve, stipendiat i allmenn lingvistikk ved Universitetet i Bergen. Kommer opprinnelig fra Sogn, men er bosatt i Bergen.

Silja Sol, popmusiker fra Bergen.

Frode Bjerkestrand, kulturredaktør i BT og aktiv bruker av bergenske ord og uttrykk.

At mennesker utenfor bergensområdet bruker «tjommi», er ikke uvanlig. Ordet stammer opprinnelig fra det engelske språket, forklarer Bukve.

– Når gutter delte rom på kostskolen, kalte de hverandre for «chummy», forteller hun.

– Oi, det visste jeg ikke! Men det viser hvor internasjonal den særbergenske dialekten er, sier Bjerkestrand.

– «Kjuagutt» er blitt en karikatur

Flere bergenske ord misbrukes, mener Gjerstad.

– Min kone kom en gang hjem med en hvitvin som het «kjuagutt». Hadde det bare vært en øl, forteller forfatteren oppgitt.

Ordet «kjuagutt» er noe folk i hovedstadsområdet bruker om bergensere – men de bruker det uten forankring, mener Bjerkestrand.

– Det er blitt en karikatur av bergensere, men egentlig betyr «kjuagutt» en ung gutt som ofte fant på rampestreker, forklarer Gjerstad.

Bjerkestrand nevner flere ord og uttrykk han mener burde stått på listen.

– Blant annet ordene «rævhol» og «snop» burde vært med, de er særegne for Bergen, sier han.

– Fargerikt språk

– «Bekkalokk» er et kjempefint bergensord, sier redaktør Bjerkestrand og bryter stillheten i rommet.

Gjerstad er enig. Ifølge forfatteren er «bekkalokk» et annet ord for kumlokk, og særegent for Bergen. Ordet kommer av at en brønn tidligere ble kalt bekk i Bergen.

Jurymedlem Trude Bukve kommer opprinnelig fra Sogn, og lar seg begeistre over bergensdialektens mangfold og farger.

– «Lakabrant», hva betyr det? spør Bukve.

– Det betyr brent i lake. Hvis du føler deg lakabrant har du for eksempel vært på fylla i tre dager og kan ikke se klart. Det har negative undertoner, forklarer Gjerstad.

Ikke alle ordene på listen er erkebergenske, viser det seg.

– Vi sier «boss» i Sogn også! Jeg har aldri sagt «søppel», sier språkforskeren.

– Da er det ikke bergensk nok til å nå opp, mener Bjerkestrand, og stryker ordet fra listen.

– Det er ikke mange som bruker «hallaien» lenger, sier Gjerstad og peker på listen.

Men Bukve er ikke enig. Hun har hørt flere i Bergen hilse med et «hallaien», og nevner iskrem-baren «Hallaisen» i Skostredet som bevis på at ordet fremdeles er i bruk.

Også Silja Sol trekker frem «hallaien» som et fint bergensk uttrykk.

– Det er en leken måte å si hallo på, med en liten vri. Liker den tjomslige stemningen. Jeg bruker det masse, skriver hun.

– «Rævedilter» må med

Bjerkestrand mener at uttrykket «Ka e tiss?» er et utrolig godt bergensuttrykk. Det betyr «hva er det som skjer?», forklarer han.

Fakta: Slik var reglene «Belite» fikk flest stemmer i kommentarfeltet og er automatisk videre til finalen. Juryens jobb var å sammen plukke ut ord eller uttrykk fra denne listen: Bekkalokk, hallaien, rævedilter, undikk, tidig, slitan, knall i padden, strømpikk, boss(spann), komme «ani», månebedotten, kortikk, luddi, «ka e tiss», laibikk, dryl'an, jehællsikken, sløkket, lakabrann, pinnadø, badikk, løperhjul, opplett, blautaskit, labber, brelunge, kisøge, forlotte, pottikk, jigg, klæssing, poden, gulveduk, løgen, halatt, kul'an, helt fissen, klæssetrynet, gåmann, løvang, sløkket, daiar, tjommi og nedsig.

Gjerstad er tidligere buekorpsgutt, og argumenterer sterkt for at ordet «rævedilter» må med til finalen.

– Det er altså en som følger et buekorps – dilter etter. Ordet har også flere betydninger. «En rævedilter» får aldri noe til selv. Den eneste gangen han lykkes med noe, er når de andre bærer kisten hans, forklarer forfatteren og ler godt.

Juryen når til slutt bunnen av listen. Arkene leveres inn, og etter en rask opptelling har ti uttrykk nådd finalen.

Stafettpinnen er overrakt til BT-leserne.