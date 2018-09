– Det er slik dette bandet fungerer best, sier Øyvind Blomstrøm.

Orions Belte er en aldri så liten «supergruppe» – et prosjekt bestående av musikere som er godt kjent fra andre band og artister. Og da Øyvind Blomstrøm kom til Bergen for å spille inn debuten, kastet de ikke bort tiden.

– Det funket så bra at vi satt opp noen mikrofoner og begynte å spille inn. Nesten alt du hører på debutplaten stammer fra vår første øving. Første gang vi spilte sammen, sier Øyvind Blomstrøm.

Han er gitarist i bandet Orions Belte, som har Chris Holm på bass og Kim Åge Furuhaug på trommer. De to sistnevnte er nok kjent for mange musikkinteresserte bergensere.

De har spilt med utallige bergensband og bergensartister, fra Sondre Lerche til Young Dreams. Fredag er de to bergensmusikerne og Blomstrøm, som altså har startet bandet Orions Belte, ute med sin debutplate.

Men før den tid, på onsdag, er de gjester på BT Lydsjekk Vill Vill Vest-spesial.

Tradisjonelt og trendy

Musikken til Orions Belte er hovedsakelig instrumental, og kan minne om alt fra klassisk blues til undergrunnspop av typen man kan høre på byens mer trendy kafeer og barer.

Øyvind Blomstrøm var tidligere gitarist i bandet El Cuero. Etter at bandet ga seg i 2017, har Blomstrøm vært musiker for andre artister. Og det var da Blomstrøm var på turné med Ingebjørg Bratland, han møtte bergenseren Chris Holm.

– Du blir fort godt kjent når du er på turné, og vi fant fort ut at vi hadde litt lik musikksmak. Så vi fant et tidspunkt, og jeg reiste til Bergen med noen låtskisser i bagasjen, sier Blomstrøm.

– Vi må kalle en låt opp etter Helge

Orions belte er en del av stjernebildet Orion. Men de fleste forbinder antakelig de to ordene med den legendariske actionthrilleren «Orions Belte» fra 1985, der Helge Jordal ble udødeliggjort på grunn av sine mange blomstrende, bergenske gloser.

– Hvorfor navnet Orions Belte?

– Den siste låten på platen het opprinnelig «Orions Belte». Den minnet meg litt om filmusikken som var typisk for denne og andre norske actionfilmer fra 80-tallet. Men så fant vi ut at vi like gjerne kunne kalle bandet for Orions Belte.

– Dere burde nesten hatt en låt ved navn Helge Jordal da?

– Ja, det må vi nesten få til, sier Blomstrøm.