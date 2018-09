Vi sender finalen i den internasjonale Grieg-konkurransen direkte.

Konkurransen strammer seg til. Etter en nådeløs utvelgelse av kandidater, og deretter nøye siling i innledningsrundene, står det igjen tre unge musikere i Griegs internasjonale pianokonkurranse.

En russer, en tsjekker og en japaner møtes i finalen i Grieghallen søndag, der de skal spille hver sin klaverkonsert foran publikum og en kresen jury.

Spilte Grieg som 7-åring

28 år gamle Alexey Trushechkin, som kommer fra en musikerfamilie i Russland, skal spille selveste A-mollkonserten av Edvard Grieg.

– Jeg ser frem til å spille Grieg i finalen. Det er så flott musikk og det gir en spesiell atmosfære å spille her i Bergen.

Han forteller at han begynte å spille piano da han var syv år og at det første stykket han lærte var «Folketone» av Grieg.

– Jeg elsker musikken hans. Det er så naturlig og samtidig raffinert, sier Trushechkin.

Før konkurransen øver han åtte timer hver dag.

– Jeg er ingen sportsmann, men det er viktig for meg å gi alt på scenen.

Måtte velge mellom fiolin og piano

20 år Matyáš Novák fra Tsjekkia er konkurransens yngste deltaker.

– Det har alltid vært min drøm å være finalist en slik konkurranse, sier han.

Og forteller at han bruker størstedelen av dagen foran klaveret.

– Jeg har øvd mye, men det har ikke vært så krevende fordi jeg har et stort repertoar.

Han begynte å spille piano da han var fem år. Også hans foreldre er musikere.

– Da jeg var liten spilte jeg både piano og fiolin. Men på et tidspunkt ble det for krevende å spille to instrumenter på et så høyt nivå. Jeg måtte velge. Og jeg tror jeg gjorde et godt valg.

Novák skal spille Robert Schumanns pianokonsert i a-moll Op. 54 i finalen søndag.

Begynte å spille da han var to

25 år gamle Ryoma Takagi fra Japan er kanskje den mest erfarne konkurransedeltakeren. Han har deltatt i rundt 20 slike tevlinger tidligere.

– Det er en stor ære for meg å være en av tre finalister. Nivået i denne konkurransen er svært høyt og jeg trodde det ikke var mulig å komme så langt. Jeg skal gjøre mitt aller, aller beste. Det skylder jeg deltakerne som er ute, sier han.

Takagi skal spille Sergei Rachmaninovs pianokonsert nr. 2 i finalen.

Han forteller at hans far er fiolinist og moren pianist, og at han selv begynte å spille da han var to år.

– Var fingrene lange nok?

– Nei, det var kanskje mer trykking av tangenter i starten.

– Hvor mye øver du nå foran finalen?

– Minst tolv timer hver dag.

Det er fjerde gang at Griegs internasjonale pianokonkurranse arrangeres i Bergen. Jurymedlem og stjernepianist Ya-Fei Chuang mener årets nivå er svært høyt.

– De tre finalistene er ikke bare teknisk gode, men alle har sterke personligheter. Det vises igjen i fremførelsen, sier hun.

– Hva lytter du etter når du skal plukke ut en vinner?

– Jeg ser etter en sann kunstner, noen som er helt unik. Det finnes så mange pianister i verden og så mange konkurranser. Å vinne en slik tevling er ingen garanti for å slå gjennom som pianist. Men denne konkurransen i Bergen er helt spesiell og i år er nivået så høyt at jeg tror det kan skje.