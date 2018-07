Bergen har en rekke restauranter og barer hvor man kan trekke inn i svale bakgårder og nyte et måltid eller en drink. Finn ut hvilke her.

Bortgjemt mellom trehus og trange smau har flere av byens restauranter sett potensial for uteservering.

I Bergen kan man drikke vin og spise pizza under paraplyer eller klessnorer fullastet med bh-er og truser, og teste nye cocktailer i en stor og frodig bambushage.

Så langt har sommeren vært bra for bakgårdene, og den er ikke over ennå. Her er et knippe bakgårder hvor du kan søke ly når solen steker for fullt.

Villani

Adresse: Skostredet 9A.

Jannica Luoto

Den nye italienske restauranten Villani i Skostredet har en bakgård med plass til 200 besøkende.

Mellom husene henger et titalls paraplyer som holder gjestene noenlunde tørre på Bergens mange regndager.

Men det er spesielt på sommeren at uteserveringen er populær.

– Bakgården vår er blitt en turistattraksjon. Det er mange som stopper opp og tar bilder her, forteller servitør Giovanni Sanchez før han haster av gårde for å ta imot noen nye gjester.

Dark & Stormy

Adresse: Kong Oscars gate 12.

Jannica Luoto

I det som en gang var fotballpuben Three Lions lokaler, ligger nå cocktailbaren Dark & Stormy. Med en variert meny ønsker eierne å inspirere bergensere til å teste ut nye drinker.

– Navnet Dark & Stormy er hentet fra nasjonaldrinken på Bermuda. Nå har vi rundt 80 forskjellige typer rombaserte drinker på menyen vår, forklarer barsjef Marius Østby.

Han forteller at den store bakgården sto mye ubrukt under Three Lions-perioden. Nå forsøker de å utnytte dens fulle potensial.

– Bakgården er så stor og fin at vi må satse på den hele året.

Skrekkscenarioet hadde vært å åpne en bar med stort uteareal som ingen ville benytte, forteller Østby.

– Det fine er at uteplassen er utstyrt med så mye varme at folk kommer selv om det regner. Det er vi helt avhengig av for å lykkes i en regnby som Bergen.

BarBarista

Adresse: Øvregaten 12.

Jannica Luoto

I Øvregaten ligger en av de mest spesielle barene i Bergen.

Veggene inne i restauranten og ute i bakgården hos BarBarista er prydet av gamle lamper, tallerkener og annet krimskrams.

Carl Karlsen pleier å sitte i bakgården når solen titter frem.

– Dette er en fin plass å nyte en øl, mener han.

Kaf Kafe Bryggen

Adresse: Jacobsfjorden 4.

Jannica Luoto

I Bryggens «bakgård» ligger Jørn Roger Havelands kafé sjarmerende til.

– Her er det alltid en jevn strøm av turister og bergensere som slår seg ned for å ta en kaffe eller to, forteller han.

Det er fint med sommer, men de beste dagene har de når det regner, forteller Haveland.

– For vår del er det best med skiftende vær, for da trekker enda flere folk inn i lokalet.

Ferdinand på Engen

Adresse: Engen 24.

Jannica Luoto

Hos Ferdinand på Engen kan man få servert pizza og drikke i en vanntett bakgård.

Den er populær året rundt, forklarer bartender Malin Grov.

– Bakgården er spesielt populær om sommeren. Da er det som regel stappfullt i bakgården og tomt inne i lokalet, forteller hun.

Pergola mat & vinbar

Adresse: Nedre Korskirkeallmenningen 9B.

Jannica Luoto

Inngangen til Pergola er ikke lett å finne, men verdt leteturen.

Mellom gamle trehus kan man sette seg ned og bestille vin og pizza.

– Det er her det skjer om sommeren. Det hadde nok vært mye roligere her om vi ikke hadde denne fine bakgården, tror sommelier Isabell Låstad.

På klessnorer henger T-skjorter, bh-er og truser. Førstegangsbesøkende lar seg sjarmere av utsmykkingen, forteller Låstad.

– De fleste ler godt når de ser undertøyet.

Det er mange som ikke vet om restauranten, forteller Låstad.

– Vi ligger jo ganske skjult til. Vi er en liten hemmelighet, sier hun.

HEM

Adresse: Teatergaten 14.

Tor Høvik

HEM kan skryte av å ha Bergens minste bakgård.

I koselige retrosofaer og stoler som eieren har fått litt «her og der», kan man søke ly fra trafikkstøy og hverdagsmas.

Den røykfrie bakgården er populær utover kvelden, men har ikke plass til mange. Her gjelder det å være tidlig ute.

– Det er ofte at vennegjenger kaprer plassen der ute, forteller medeier Remi Litleskare.

Bryggen Tracteursted

Adresse: Bryggestredet 2.

Jannica Luoto

Hos denne restauranten på bryggen serverer de tradisjonell bergensk mat, inspirert av lokale råvarer.

Innehaver Eric Saudan forteller at bakgården ofte er stappfull i sommermånedene.

– Ofte er det helt tomt inne i lokalene og fullt ute i bakgården, sier han.

Her sitter man i hjertet av Bergens historie.

– Og det er ingen kulisser, alt man ser er ekte, forteller Saudan.

Omringet av steinvegger og bygninger, sitter man også helt skjermet for vind.

Colonialen Restaurant og Matbar

Adresse: Kong Oscars gate 44.

Tor Høvik

I samme lokale som hovedrestauranten, men med egen inngang, ligger Colonialens egen mat- og vinbar.

Her finner man også en flott liten bakgård, utstyrt med både drivhus og grill.

Marg & Bein

Adresse: Fosswinckels gate 18.

Tor Høvik

Restauranten på Nygårdshøyden er koselig innredet. Inne er stolene utstyrt med ulltepper og atmosfæren er varm.

Men restauranten har også en stor bakgård. Tidligere var det bakeri i bygget, og bakgården ble benyttet også da.

– Taket over bakgården ble i sin tid bygget av baker Brun for å holde melet tørt, forklarer daglig leder Sverre Angus Coull Hugøy.

Han forteller at det er servering i bakgården frem til 21.30, så lenge det er kapasitet til det.

– Til neste sesong er planen å gjøre om bakgården litt og ta den mer i bruk, forklarer Hugøy.

Privaten bar

Adresse: Vaskerelvsmauet 1.

Tor Høvik

Denne bakgården er godt gjemt, men samtidig stor og romslig.

Utstyrt med tak, varmelamper og tepper kan man også sitte her selv når det regner eller snør.

Hoggorm

Adresse: Nygårdsgaten 29.

Tor Høvik

Et av de nyeste tilskuddene i Bergens restaurantmiljø, er Hoggorm i Nygårdsgaten.

Hoggorm er det nye prosjektet til kokk Christopher Haatuft og Datarock-vokalist Fredrik Saroea.

– Vi åpnet bakgården vår litt etter vi åpnet selve restauranten. Vi har tak, varmelamper og store bord, så det passer godt å komme mange – uavhengig av vær, forteller Annette Tveit, daglig leder for restauranten.

Da de skulle pusse opp bakgården, var tanken å male alt i en rustenrosa farge.

– Men først måtte vi pusse ned veggen. Når vi pusset ned det øverste laget med maling, dukket det opp et helt fantastisk mønster som kommer fra lag på lag med gammel maling og gammel graffiti. Det var for nydelig til å male over, forklarer Tveit.