Storfilmene står i kø. Vi har anmeldt ukens premier.

Tre av ukens premierefilmer er nominert til Oscar.

«Savnet» kan vinne prisen for årets beste fremmedspråklige film.

For sin innsats i Ridley Scotts «All the Money in the World» er Christopher Plummer nominert i klassen beste mannlige birolle.

Og den kommende storstjernen Timothée Chalamet kan få prisen for beste mannlige hovedrolle for sitt spill i «Call me by Your Name».

«Savnet»

Zhenja og Boris skal skilles. Forakten de nærer for hverandre er like intens som deres individuelle ønsker om å komme videre i det som skal bli deres nye liv. Begge har skaffet seg nye kjærester. Blokkleiligheten de bor i er lagt ut for salg.

Det er bare en hake her.

«All the Money in the World»

«Hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?» Spørsmålet stilles av Matteus, og bibelverset har relevans av to grunner.

Dette er filmen som Kevin Spacey ble fjernet fra, etter anklager om seksuelle overgrep.

Det er også en film om J. Paul Getty, oljemagnaten som en gang var verdens rikeste mann. I juli 1973 ble hans 16 år gamle barnebarn, Paul Getty, kidnappet i Roma. Kidnapperne krevde 17 millioner dollar i løsepenger.

«Call Me by Your Name»

«Call me by Your Name» handler om sterke følelser og stort begjær. Likevel er den såpass tilbakeholden og reservert at den ikke helt får den emosjonelle kraften tema og innhold skulle tilsi. Men vakker er den, utvilsomt. Av mange grunner.

«Per Fugelli - siste resept»

Å se et menneskes siste livsfase spille seg ut på stort lerret, gjør inntrykk. Det ville gjort inntrykk uansett hvem dette mennesket var. Men knapt noen andre enn Per Fugelli kunne gitt prosessen så mange sitatvennlige formuleringer.

