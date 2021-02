Rekordmange har sett Britney-dokumentaren

«Framing Britney Spears» er sett av 347.000 siden torsdag i forrige uke. Og kanskje får den en oppfølger.

Britney Spears far styrer både pengene hennes og hvem hun kan omgås. Det vil fansen ha slutt på. Foto: Chiang Ying-ying / TT NYHETSBYRÅN

NTB

Analysesjef Kristian Tolonen i NRK sier til Kampanje om seertallet:

– 347.000 seere er selvsagt høye tall i seg selv, men dette er altså en innkjøpt dokumentar og da kan vi konstatere at dette er spesielt høyt.

Britney-dokumentaren, som New York Times står bak, ble lagt ut på NRKs nettavspiller sist torsdag. Samme kveld ble filmen vist på NRK2, og dagen etter på NRK3.

Fakta Britney Spears Født 2. desember 1981, og vokste opp i byen Kenwood i staten Louisiana i USA. Først kjent gjennom tv-showet «The Mickey Mouse Club». Platedebuterte med singelen « ... Baby one more time» i 1998. To album og to år senere var hun verdens største kvinnelige popstjerne. Les mer

New York Times-dokumentaren «Framing Britney Spears» går inn i hvordan Britney endte opp i en slik situasjon. Foto: Powers Imagery / Invision

Kjendisstøtte

Tallene fra NRK viser at 182.000 seere fikk med seg «Framing Britney Spears» lineært, altså på vanlig TV, og følgelig 165.000 i nettavspilleren.

Filmen hadde amerikansk premiere 5. februar, og er blitt tvitret om over en million ganger, med kjendiser som Kacey Musgraves, Sarah Jessica Parker og Miley Cyrus som har ytret seg til støtte for Britneys sak.

Det dreier seg om støtte til å slippe Britney Spears fri fra sin fars langvarige formynderskap over henne.

Spås millioner av nye følgere

Fans startet for to år siden det som nå har blitt bevegelsen #FreeBritney, da noen av dem møtte opp utenfor et rettslokale i Hollywood der spørsmålet om formynderskap over henne skulle tas opp.

Siden har støtten til popartisten stadig vokst, og det spås at #FreeBritney-bevegelsen kommer til å få millioner av følgere etter denne dokumentaren, som viser hvor umyndiggjort hun er.

Hun må blant annet spørre faren og en advokat om lov til å bruke penger hun selv har tjent, om å få lov til å stemme ved valg og om det er greit at hun får seg ny kjæreste.

Skjulte rop om hjelp?

Fansen tror Britney Spears sender ut skjulte rop om hjelp via både sosiale medier og opptredener, fordi også hennes sosiale medier-konti er overvåket av vergene.

Superstjernen er tatt fra elementære menneskerettigheter, mener de som støtter henne, og som kjemper for at hun igjen skal få bestemme over eget liv.

Faren har både kneblet og manipulert datteren, mener følgerne, og antyder at faren kynisk skor seg på datterens rikdom.

Ubarmhjertig mediefokus

Dokumentaren viser hvordan Britney Spears helt fra hun var svært ung måtte takle et ubarmhjertig mediefokus, der den unge jenten ble invadert av nærgående spørsmål om private ting, som kropp og sex.

BTs anmelder mener imidlertid at dokumentaren mangler tilgangen som behøves for å dykke dypt nok inn i vergespørsmålet. Verken Britney selv, eller noen av hennes nærmeste har medvirket til dokumentaren.

Det kommer kanskje mer

Nå snakker de tre kvinnene som står bak «Framing Britney Spears», Mary Robertson, Liz Day og Samantha Stark, om mulighetene for å lage en oppfølger, melder Hollywood Reporter.

– Jeg tror vi gjerne vil gjøre det, siden det var så mye vi måtte legge igjen på gulvet i klipperommet og i notatbøkene våre bare på grunn av lengden. Og etter at dokumentaren ble sendt, har vi fått mye informasjon som vi er interessert i å følge opp og rapportere om, sier Liz Day, som var redaktør i filmprosjektet.