Stjernekokk i Bergen vurderer søksmål. Over 300 restauranter ber om endringer.

Gourmetkokk Christopher Haatuft er lei av å bli brukt som et verktøy for at folk må holde seg i ro. Nå vurderer han å gå til sak sammen med restauranter i Oslo.

– Vi blir ikke hørt på andre måter, og da må vi prøve advokat, sier en tydelig oppgitt Christopher Haatuft, kokk og medeier av flere restauranter i Bergen. Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)