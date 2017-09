DNS-skuespilleren Eirik del Barco Soleglad skal spille en skikkelig drittsekk på teater i Hollywood.

– Dette er telefonsamtalen du ikke trodde ville komme. Det er virkelig ærefullt, sier en begeistret Soleglad til BT.

Ble headhuntet

Islandske Gisli Örn Gardarsson satte opp en norsk versjon av teatersuksessen «The Heart of Robin Hood» på DNS i 2013. Den fikk BTs anmelder til å juble.

Eirik del Barco Soleglad hadde en sentral rolle i forestillingen, som den ufyselige Prins John.

Magnus Skrede

Gardarsson dro forestillingen videre til blant annet Broadway og Canada. I nettopp Toronto fikk DNS’ Robin Hood, Kristoffer Sagmo Aalberg, være med på et lite utenlandseventyr i 2015.

Fra 28. november til 17. desember skal «The Heart of Robin Hood» spilles på The Wallis i Beverly Hills, i en ganske ny 500-seters sal. Da er Soleglad med i ensemblet, som nettopp Prins John.

– Jeg ble vel nærmest headhuntet. Produsentene tok kontakt med meg i mai. Resten av skuespillerne er fra USA, men de ønsket meg i rollen som Prins John. Agnete Haaland var svært positiv. Og denne uken kom flybilletter og kontrakt i posten, så jeg regner med at arbeidstillatelsen også er i orden, sier Soleglad.

Skikkelig drittsekk

Han starter prøvene 30. oktober, fire uker før premieren.

– Det er kortere tid en jeg er vant til, men dette er en rolle jeg har spilt før. Jeg kjenner produksjonen og rollen. Det skal selvfølgelig snakkes engelsk, men det går bra. Jeg har et godt språkøre.

– Prins John er ingen snill fyr?

– Det er den eneste skikkelige drittsekkrollen jeg har fått lov på spille. Han er fullstendig psykopat. Jeg fikk lov av Gisli til å forme karakteren mye på egen hånd. Veldig artig, sier Soleglad.

Rune Sævig

Han har for tiden regisuksess med «Henrik Ibsens samlede verker på 78 minutter» på DNS. Og det jobbes med et monologprosjekt som skal spilles på DNS. Ellers er det USA for alle pengene.

– Jeg skal bo i Hollywood. Og jobbe på teater. Det er skikkelig kult.

– Det er vel lov å håpe at en Hollywood-produsent kommer på forestillingen og ønsker seg en skikkelig drittsekk i sin neste film?

– Du vet aldri. Jeg har hørt at det er mange filmfolk som går på det teatret. Men dette har jeg et avslappet forhold til, sier Soleglad.