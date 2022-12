Prins Harry hevder kongehuset løy for å beskytte broren: – Jeg kunne ikke tro det. Ingen spurte meg.

(Aftenposten) – Etter bare fire timer var de villige til å lyve for å beskytte broren min. Men i tre år var de aldri villige til å fortelle sannheten for å beskytte oss, sier Harry.

I en ny episode i Netflix-dokumentaren forteller prins Harry og Meghan Markle om dramaet i kulissene da paret bestemte seg for å forlate Storbritannia og flytte til Canada.

Markle har tidligere vært åpen om at mediepresset i tiden etter bryllupet ga henne store psykiske problemer, og at hun vurderte å ta livet sitt. Men at hun ifølge seg selv ble nektet av kongefamilien å søke hjelp.

I den siste episoden kommer Harry med sterke anklager mot den britiske tabloidpressen – og sin egen familie, skriver Aftenposten.