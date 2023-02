– Å miste sitt eneste barn er forferdelig vondt

Det var de to. Vågard Unstad og moren Grethe.

Grethe Unstad var ute og gikk en kveldstur 1. desember i fjor. To dager før hadde hun vært inne til cellegiftbehandling for kreften som hadde blusset opp igjen etter tolv år.

Himmelen var klar, hun så Karlsvognen lyse på svart himmel og på vannet hadde båter fått julebelysning på.

Hun tok et bilde av to svaner i et opplyst jule-Bergen og sendte inn i en gruppechat. Vågard hadde opprettet den da han flyttet til Oslo med konen Ida våren 2022.

Dagen etter husker hun knapt noe av.