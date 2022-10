Disse filmene må du få med deg under årets Biff

BTs anmeldere hjelper deg å navigere i jungelen av filmer under årets filmfestival.

«Girl Picture» er en uimotståelig liten lykkepille, skriver BTs anmelder. Den er en av syv filmer som BTs filmanmeldere anbefaler du får med deg under årets Biff.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Onsdag starter Bergen Internasjonale Filmfestival med totalt 150 filmer som vises over åtte dager. Men hvilke av disse bør du få med deg?

Her er syv filmer BTs anmeldere mener du må se.

1 «Nelly & Nadine»: – Poetisk og gripende «Nelly & Nadine» Sjanger: Dokumentar

Regi: Magnus Gertten

Land: Sverige/Norge/Danmark Mange husker kanskje «Every Face has a Name», Gerttens nydelige dokumentar der han leter opp navnene til frigjorte konsentrasjonsleirfanger som ankom Malmö våren 1945. «Nelly & Nadine» kommer i forlengelsen av denne, og forteller historien om Nelly Mousset Vos og Nadine Hwang, begge fanger i Ravensbrück. Julaften 1944 møtes de, og forelsker seg. Seks tiår senere åpner Nellys barnebarn Sylvie motvillig de mange kassene hun har på loftet, fulle av bestemorens dagboksnotater, brev, bilder og 8mm film. Av dette former Gertten en stille, poetisk og gripende dokumentar om overlevelsesevne, kjærlighet og skeiv historie. Britt Sørensen

2 «Girl Picture»: – En uimotståelig liten lykkepille «Girl Picture» Sjanger: Romantisk drama

Regi: Alli Haapasalo

Land: Finland Hvis du trenger en liten pause fra de ofte store, tunge temaene Biff tar opp: sjekk ut denne. Full av ungdommelig energi veksler den mellom lykke, sex, romantikk, festing, frustrasjon og raseri, hele tiden mens den holder et tett og ømt blikk på de unge kvinnene den handler om. Det er også et blikk som kjennes hundre prosent sannferdig og troverdig. Nydelig spilt og veldig, veldig vittig er den en uimotståelig liten lykkepille. Britt Sørensen

3 «Eo»: – Slående vakker kunstfilm «Eo» Sjanger: Drama

Regi: Jerzy Skolimowski

Land: Polen/Italia En ekte landeveisfilm, men her kjører vi ikke bil, vi følger eselet Eo på en lang, kronglete og uforutsigbar reise. Gjennom dyrets melankolske blikk ser vi menneskelig atferd og dårskap. Det handler om hvordan vi behandler hverandre, men enda mer om hvordan vi behandler dyr. Dette er ikke en Disney-fisert film, det er en ofte slående vakker kunstfilm som kanskje av og til blir litt for arty farty for sitt eget beste. Likevel vil du ikke gå glipp av den. Her er uforglemmelige scener og humoristiske og poetiske overraskelser. Den mest uforglemmelige er Eo selv. Britt Sørensen

4 «Pamfir»: – Ytterst medrivende film «Pamfir» Sjanger: Drama

Regi: Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk

Land: Ukraina Korrupsjon er et gjentakende tema i østeuropeisk film – også russisk og ukrainsk film. Det er temaet også her, men behandles i en videre sammenheng og i et virtuost filmspråk, med bilder som tar pusten fra deg. Regissøren kobler sammen hovedpersonen Leonids ønske om å leve som en ærlig familiemann, landsbyens lange tradisjoner for korrupsjon og grensesmugling mellom Ukraina og Romania, og de generelt vanskelige livsvilkårene folkene her lever under. Det høres muligens tungt og trist ut, men «Pamfir» er en ytterst medrivende film, ikke minst fordi handlingen spilles ut under opptakten til en hedensk festival med spektakulære kostymer og suggererende musikk. Britt Sørensen

5 «En vakker morgen»: – Fransk familiedrama om enkle gleder og store sorger «En vakker morgen» Sjanger: Drama

Regi: Mia Hansen-Løve

Land: Frankrike Mia Hansen-Løves («Bergman Island», «Things to Come») nyeste film er et fint, stillferdig familiedrama. Léa Seydoux er glimrende naturlig i rollen som Sandra, en alenemor som parallelt med jakten på det riktige sykehjemmet for sin far Georg, innleder en affære med en gift mann. Det er første snev av romantikk i hennes liv siden mannen hennes, faren til datteren Linn, døde for flere år siden. Filmen balanserer pent mellom enkle hverdagsgleder og -utfordringer, vond sorg, barnslig lykke og romantisk lidenskap. Georg er i ferd med å miste et skarpt akademikersinn til sykdom, og det er tungt ikke bare for ham, men alle rundt. Hansen-Løve er særdeles dyktig på å portrettere de små, men viktige endringene i mellommenneskelige relasjoner, som kommer med tid, sykdom, følelser og erfaringer. Hanne Marie Nord

6 «Fashion Reimagined»: – Øyeåpner om klær og miljø «Fashion reimagined» Sjanger: Dokumentar

Regi: Becky Hutner

Land: Storbritannia, USA «Fashion Reimagined» åpner med å påpeke at hvis moteindustrien var et eget land, ville landet vært det tredje største for karbonutslipp i verden, etter Kina og USA. Dokumentaren er en øyeåpner om konsekvensene av forbrukssamfunnet og jaget etter siste mote, og tar oss med på designer Amy Pownells forsøk på å lage en bærekraftig kleskolleksjon. Det er ikke enkelt som en av de første i industrien til å tenke på miljøet fremfor lommeboken. Bildet tegnes av en bransje hvor problemene stikker dypt, så både hvor Pownell henter tekstiler fra og hvordan de lages må tas i betraktning. Utfordringene hun møter, ispedd flere provoserende statistikker, vil få deg til å ta mer bevisste valg når det er på tide å oppgradere garderoben. Hanne Marie Nord

7 «Aftersun»: – «Normal People»-skuespiller overbeviser igjen «Aftersun» Sjanger: Drama

Regi: Charlotte Wells

Land: Storbritannia, USA Har du lengtet etter et gjensyn med Paul Mescal fra seriesuksessen «Normal People», er sjansen endelig her. I denne såre og melankolske skildringen av et far-datter-forhold spiller Mescal plagede Calum, og det unge talentet Franscesca Corio hans 11 år gamle datter Sophie. Filmen kretser rundt det å reeksaminere barndomsminner, hvordan de kan endre seg med tiden og med ny innsikt om oppvekst, tap, kjærlighet, indre demoner, og pakkereiser på 90-tallet. Relasjonsdramaet er Charlotte Wells selvsikre regidebut, som har høstet jublende kritikker på festivalvisninger verden rundt, og som garantert vil gjøre inntrykk. Hanne Marie Nord

Kulturredaktørens utvalgte Nyhetsbrev Jens Kihl er kulturredaktør i Bergens Tidende og gir deg hver torsdag de beste sakene fra kulturverdenen. Meld meg på