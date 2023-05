Den franske rettsthrilleren «Anatomie d'une Chute» vant Gullpalmen i Cannes

Som tredje kvinne i historien kunne franske Justine Triet (44) heve den gjeve Palme d‘Or-prisen på scenen lørdag kveld.

VINNER: Den franske regissøren Justine Triet hever Gullpalmen. Her på scenen sammen med den sørkoreanske skuespilleren Song Kang-ho, og den japanske regissøren Kore-eda Hirokazu.

Kopier lenke

Kopier lenke

Triet er regissøren bak vinnerfilmen «Anatomie d'une Chute» («Anatomy of a Fall»), som har tyske Sandra Hüller i hovedrollen. Filmen følger Hüller i rollen som en forfatter som forsøker å bevise sin uskyld, etter at hun blir mistenkt for å ha drept sin egen ektemann.

Filmen beskrives som et tankevekkende drama som, parallelt med å følge dramaet i rettssalen, også dykker ned i parets ekteskap.

I takketalen benyttet Triet anledningen til å kritisere den franske regjeringen og president Emmanuel Macron for den omstridte pensjonsreformen, og myndighetenes og politiets framferd mot demonstranter som har protestert mot reformene.

– De har blitt undertrykket på sjokkerende vis, sa hun.

Trier er kun den tredje kvinnelige regissøren som har vunnet Gullpalmen, som regnes som festivalens hovedpris.

Blant de tidligere kvinnelige regissørene som har vunnet er Julia Ducournau, som vant med filmen «Titane» i 2021. Ducournau satt også i årets jury. Regissøren Jane Campion, som er fra New Zealand, vant med filmen «The Piano» i 1994.

Blant de 21 regissørene som konkurrerte om årets Gullpalme, var fem tidligere vinnere, men også syv kvinnelige regissører. Det er rekord i gullpalmesammenheng.

DUO: Regissør Justine Triet (t.v.) og skuespiller Sandra Hüller under en pressekonferanse under årets Cannes-festival.

Flere andre priser ble delt ut under lørdagens seremoni, som markerer avslutningen på den 76. filmfestivalen i Cannes:

Grand Prix-prisen gikk til filmen «The Zone of Interest», regissert av britiske Jonathan Glazer.

Prisen for beste mannlige skuespiller gikk i år til japanske Kōji Yakusho, for sin prestasjon i filmen «Perfect Days».

Prisen for beste kvinnelige skuespiller gikk til tyrkiske Merve Dizdar, som spiller i filmen «About Dry Grasses».

Prisen for beste regi gikk til fransk-vietnamesiske Tran Anh Hung, for filmen «The Pot au Feu».

Juryens pris gikk til filmen «Fallen Leaves», regissert av finske Aki Kaurismaki.

Prisen for beste manus gikk til japanske Sakamoto Yûji, for filmen «Monster».

forrige





fullskjerm neste VANT: Prisen for beste kvinnelige skuespiller gikk til tyrkiske Merve Dizdar, for hennes prestasjon i filmen «About Dry Grasses». 1 av 4 Foto: Vianney Le Caer / AP

Én norsk film var nominert i kategorien for «Beste kortfilm» under årets festival. «Tits», regissert av Eivind Landsvik, måtte se seg slått av kortfilmen «27», som er regissert av fransk-ungarske Flora Anna Buda.

Det ble likevel ikke et helt prisløst år for Norge under den prestisjetunge festivalen. Torsdag ble det kjent at norske Marlene Emilie Lyngstad vant festivalens studentkonkurranse «La Cinef» med eksamensfilmen «Norwegian Offspring», som hun har laget under sin utdannelse ved Den danske filmskolen.

I fjor vant den svenske regissøren Ruben Östlund Gullpalmen for andre gang med filmen «Triangle of Sadness».