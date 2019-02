Her er fem fine ting du kan finne på i helgen.

KONSERT: Opplev hiphop-galskap

Robert Nedrejord

Hva: Sushi X Kobe.

Hvor: USF Verftet.

Når: Fredag 20.00.

Hvorfor: På et tidspunkt dukket det opp et skilt helt fremme ved Røkeriet-scenen på USF Verftet, som oppfordret folk til ikke å kaste øl. Akkurat når det dukket opp, skal jeg ikke si for sikkert, men jeg mistenker at Sushi X Kobe-konserten i Røkeriet for et år siden var én utløsende faktor. Da tok det nemlig helt av.

Rapduoen Sushi X Kobe, bestående av Emir Hindic og Kristoffer Uthaug, kan imidlertid mer enn å lage hemningsløs festmusikk. Deres siste plate, «Døden lever lengst», rommer svært mange ulike stemninger. Den viser en duo som nå lager noe av den mest ambisiøse rapmusikken i Norge.

Vi må forresten ikke glemme å nevne Sushi X Kobes DJ og produsent Mathias Humlen, også kjent som Fakethias. Han ble nylig nominert til Spellemannprisen for soloplaten «Attune», og hans harde og skarpe «beats» gjør seg kanskje aller best på scenen.

Kjetil K. Ullebø

LITTERATURFESTIVAL: Amerikas og hvithetens historie

Art Paxton

Hva: Møte med den amerikanske forfatteren Nell Irvin Painter.

Hvor: Litteraturhuset i Bergen.

Når: Lørdag kl. 17.00.

Hvorfor: Den amerikanske historikeren Nell Irvin Painter er en usedvanlig modig samfunnsdebattant. I 2010 skrev hun boken «The History Of White People», en analyse av hvithetsbegrepet gjennom menneskets historie, fra antikkens Hellas og frem til USAs strukturelle rasisme i dag.

Boken er blitt et referanseverk, fordi den så grundig beskriver utviklingen av forholdet mellom menneskerasene, og hvor rasismen har sitt opphav. Under president Donald Trump er rasisme igjen blitt et brennhett tema, som splitter og ødelegger. At Bergen internasjonale litteraturfestival har fått Painter til Bergen, er intet mindre enn et kupp.

Frode Bjerkestrand

KONSERT: Alternativ poprock

Killer Inc

Hva: Skaar.

Hvor: Apollon platebar.

Når: Lørdag 16. februar

Hvorfor: Dersom du har hørt om bergensbandet Snø, vet du allerede hvem jeg snakker om. I 2017 byttet de navn, og går nå under navnet Skaar. Rockebandet, som ble til mens musikerne fremdeles gikk på Universitetet i Bergen, har utviklet seg til noe vokalisten Karla Lesley Jaegers beskriver som «magisk og mystisk».

Bandet spiller progressiv eklektisk rock, med innslag av jazz, pop og metal. Singelen «Manic Moonlight» ligger allerede ute, dersom du trenger en forsmak. Debutalbumet «Feed Me To The Stars» vil bli utgitt 15. februar, og bandets første stopp på veien er altså Apollon platebar. Noe sier meg det blir verdt å ta turen.

Marita Ramsvik

FESTIVAL: Iskald fornøyelse

STEFAN WERMUTH / REUTERS (ARKIV)

Hva: Ice Music Festival Norway.

Hvor: Finse.

Når: Torsdag til lørdag.

Hvorfor: Ingen har vel mistet flere instrumenter enn Terje Isungset, perkusjonisten som spesialiserer seg på å lage musikk av frosset vann. På sin fjortende ismusikkfestival har han med seg to klimaforskere for å spre bevissthet om hvordan global oppvarming skader Grønlandsisen. Heldigvis har det vært kaldt nok på Finse i det siste til å bygge årets instrumenter.

I tillegg Isungset på ishorn, istrommer og isofon, deltar folk som Mari Kvien Brunvoll, Bjørn Tomren og Ivar Kolve. Nykommer Kjetil Møster skal dessuten spille på en såkalt sax iceballoon. Hva det er for noe, vites ikke – men konserten gir nok uansett frysninger.

Erik Fossen

FOREDRAG: Bedehusbonanza

Erlend Berge

Hva: Foredrag med fotograf Erlend Berge.

Hvor: Litteraturhuset i Bergen.

Når: Søndag kl. 15.00.

Hvorfor: Bedehus har over hele landet rommet menigheter og vært rammen for minner fra bingokvelder, basarer og bygdefester. Fotograf Erlend Berge kommer på litteraturhuset for å fortelle om og vise bilder fra fotodokumentaren om landets bedehus.

Bildene viser bedehus i alle former: tomme og forlatte, noen som har fått nytt bruksområde, mens andre holder koken med vafler, kaffekanner og lovsang. Berge har blant annet vunnet 1. pris i «Åpen klasse» i fotokonkurransen Årets bilde med et av bildene fra prosjektet. Hva passer vel bedre på en søndag enn litt lavkirkelig estetikk?

Sigrid Gausen