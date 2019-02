Afro beats på Landmark, Jazz på USF Verftet eller kunstnermøte? Her er fem fine ting du kan finne de neste dagene.

KLUBB: Sjekk ut Miss Tatis klubbkonsept

Rune Sævig

Hva: Klubb Diaspora.

Hvor: Landmark.

Når: Lørdag 2. mars kl. 23.00.

Hvorfor: «Tati spiller rytmisk musikk fra den afrikanske diasporaen», står det på Facebook om det nye klubbkonseptet Klubb Diaspora. Diaspora viser kort fortalt til folk og folkegrupper som bor langt unna sine hjemland. Og Miss Tatis nye klubbkonsept handler om musikalske uttrykk og stiler som på ulike måter stammer fra Afrika, men som man kan høre på klubber og på gaten over hele verden.

Miss Tati, eller Tatiana Palanca som hun egentlig heter, er født i Portugal og har angolanske foreldre. En av Angolas fremste musikkeksporter er den energiske musikken og dansen «kuduro». På Klubb Diaspora kan man blant annet høre kuduro, dancehall, baile funk og afro beats i ulike former og blandinger. Mange av disse sjangrene har vært med på å prege popmusikken de siste årene. På Landmark lørdag vil du kanskje skjønne hvorfor.

Kjetil K. Ullebø

KONSERT: Musikkpoesi for sjelen

Christian Bastiansen

Hva: Konsert med poet og artist Trygve Skaug

Hvor: Grieghallen

Når: Fredag 1. mars kl. 19.00

Hvorfor: Mange har latt seg trollbinde av diktene til Trygve Skaug, kanskje spesielt gjennom sosiale medier. Skaug spiller også musikk og er i disse dager på turné. Her får vi muligens noen smakebiter fra hans nye materiale, som består av en ny bok og nytt album.

Prosjektene er preget av lyset i folks tunneler, om at han heier på «de folka som tar jobben med å stå inni sånne tunneler med refleksvest på. De som heier folk frem og sier: – Hold ut, det er ikke langt igjen».

I 2017 slapp han albumet «Sanger du skal få̊ når jeg dør». Et album som blant annet ble belønnet med Spellemann-nominasjon.

Sigrid Gausen

KONSERT: Psykedelisk trebåtmusikk

IAN PORT / BORDERLINE AGENCY

Hva: Wooden Shjips

Hvor: Landmark

Når: Tirsdag 5. mars kl. 20.00

Hvorfor: Er du av typen som kjenner vann i munnen bare du leser navn som War On Drugs, Velvet Underground, The Jesus & Mary Chain og Spacemen 3? Da er det bare å tørke slevet og trippe av gårde for å høre Wooden Shjips.

Tripping er et sentralt begrep her, for San Francisco-bandet hører hjemme i den behagelig sedate enden av psykedelia-spekteret hvor dronende komp, svevende gitarsoloer og sublime popmelodier smeltes sammen til psykoaktive stoffer. Ganske søvnig musikk, vil noen kanskje innvende. Da er det bare å svare ja, nettopp – den er akkurat søvnig nok til å la drømmene fly.

Erik Fossen

KUNST: Lys og Mørke

THOR BRODRESKIFT

Hva: Finisage av «Tanken 0»

Hvor: Kunstgalleriet Knipsu på Strandgaten

Når: Lørdag 2. mars kl. 19.00

Hvorfor: I helgen er siste mulighet til å få med seg kunstutstillingen «Tanken 0» på kunstgalleriet Knipsu. Lørdag kan du få møte bergenskunstneren selv, Torgrim Wahl Sund, som skal presentere utstillingen med selvskrevet litteratur.

I «Tanken 0» utforsker Sund forholdet mellom lys og mørke, gjennom tegning, grafikk, maleri, hybride teknikker og installasjon. Bildene ble bygget lag for lag, ved å bruke kull, pulverisert kritt og diamantstøv. Når verkene utsettes for lys, oppstår det en vakker refleksjon med et utenomjordisk uttrykk.

Marita Ramsvik

KONSERT: Jazz-basehopping

Privat

Hva: Håkon Kornstad Trio

Hvor: Sardinen, Verftet USF

Når: Fredag 1. mars kl. 20.00

Hvorfor: De som har hørt syklusen «Wesendonck-lieder» av komponisten Richard Wagner, vet at det ikke er drøvtygd visepop, men sofistikert og litt krevende orkestermusikk fra øverste hylle. Håkon Kornstad og hans trio er så dristige at de skraper enkelte deler av verket til beinet, og fremfører det i trioformat. Såpass ambisiøs og freidig omgang med den klassiske katalogen fortjener en runde applaus, og åpne øreganger.

Operasanger og saksofonist Håkon Kornstad er absurd musikalsk, og har en nydelig tilnærming til aldrende musikk. På platen «Im Treibhaus» («I drivhuset») fra i fjor, lager han, Frode Haltli (akkordion) og Mats Eilertsen (bass) også intimjazz av kjente arier fra Schubert, Verdi og Grieg.

Total nedstressingskveld på Sardinen denne kvelden, altså.

Frode Bjerkestrand