Sjekk hva BTs anmeldere mener om ukens premierefilmer.

1 2 3 4 5 6 «Fifty Shades Freed»

«Fifty Shades Freed» er tredje film i historien om forholdet mellom Anastasia (Dakota Johnson) og Mr. Grey (Jamie Dornan), og det er den beste til nå. Men den er ikke særlig mye bedre enn de forrige. Ikke nok med det: De som nøt de forrige filmene vil ikke nødvendigvis like denne bedre. Handlingen er skåret ned til benet og unødvendig dilldall kuttet vekk. Det som står igjen er en (fortsatt tynn) handling som rører sammen en thrillerfilm om skumle forfølgere med en konservativ fantasi om å ha masse penger uten at noen plager deg.

1 2 3 4 5 6 «The Florida Project»

For et under av en film dette er!

Den gjør alt en god film skal gjøre. Den er morsom og varm, tragisk og opprørende, og den får deg sannsynligvis til å grine.

«The Florida Project» er også en film som kommer ganske bakpå deg.

1 2 3 4 5 6 «Unknown Soldier»

Som alle gode krigsfilmer er «Unknown Soldier» i bunn og grunn en antikrigsfilm – slik Väinö Linnas roman var. Dette er tredje gang Linnas store epos blir til film, i det som også er Finlands mest påkostede film noensinne.

1 2 3 4 5 6 «Forsvunnet»

Filmentusiaster generelt og godt voksne kinogjengere spesielt vil huske Ingmar Bergmans «Høstsonaten» fra 1978, med Ingrid Bergman og Liv Ullmann i rollene som mor og datter.

Det er en film som spiller opp til «Forsvunnet» på så mange måter at sistnevnte like gjerne kunne hett «Vintersonaten».

Også her har vi å gjøre med en mor med en mangeårig karriere som konsertpianist bak seg, og en voksen datter som hungrer etter hennes kjærlighet og anerkjennelse.

Louise, moren i «Forsvunnet», har etter en skilsmisse flyttet til et avsidesliggende sted i Norge, der hun gir pianotimer og driver med sledehunder. Hun har også en 13 år gammel sønn, Bengt, som dyrker en helt spesiell musikalsk interesse.

