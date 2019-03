Morten Svartveit skulle egentlig bli jurist. Nå blir han stadig gjenkjent på gaten på grunn av sin rolle som Espen Eide i «Heimebane».

– Jeg har aldri opplevd maken til oppmerksomhet for ting jeg har gjort tidligere, sier Morten Svartveit.

Vossingen spiller for tiden 14 ulike roller i vestlandskrøniken «Heim 2: 1975–1985» på Hordaland Teater. Men det er én rolle som gjør at han nå for alvor blir gjenkjent på gaten – for ikke å si i heisen på vei opp til Bergens Tidendes kontorer.

Og det er rollen som Espen Eide i suksess-serien «Heimebane».

En som er fra seg av begeistring, både for «Heimebane» og Espen Eide-skikkelsen, er Linda Eide.

– Morten er virkelig helt fantastisk i den rollen, sier hun.

Linda Eide nyter for øyeblikket stor suksess med «Eides Språksjov», som ofte trekker mer enn 500.000 seere tirsdagskvelden.

– Jeg er opptatt av språk, men jeg er ikke noe petimeter som driver og retter på folk. Men jeg er opptatt av å avsløre tåkeprat og det man kan kalle «new public management»-språk. For eksempel når en kaller en spade for et «manuelt graveredskap», sier Linda Eide.

