Kvinnedagen byr på konserter, debatter kunst og disko. Her kommer åtte tips til hvordan du kan feire 8. mars.

ETTERFEST: Tognach

Magnus Helgesen (illustrasjon)

Hva: Offisiell fest for kvinnedagen.

Hvor: Grand.

Når: Fredag 8. mars.

Hvorfor: 8. mars-komiteen arrangerer kvinnefeiring på Grand med speed-debatter, konsert og feministiske stands. Hannah Helseth, Anja Sletteland og Sumaya Jirde Ali er noen av de mer kjente personene som kommer. Og mens parolene får hvile, blir det konsert med Sofie Hamre.

Hvem som vinner kåringen som Bergens tøffeste jente får du også svar på i løpet av kvelden. Det blir mat, kaker og kaffe på arrangementet.

Sigrid Gausen

FOREDRAG: Rydder opp i debatten etter #metoo

Eivind Volder Rutle (pressefoto)

Hva: Foredrag med Anja Slettedal og Hanna Helseth.

Når: Fredag 8. mars kl. 12.00.

Hvor: Amalies Hage, Bergen Offentlige Bibliotek.

Hvorfor: Hvor går grensen mellom flørting og trakassering? Hvorfor er det så vanskelig å si ifra? Hvordan kan man forebygge problemet på arbeidsplassen eller skolen, og begrense skaden når den først har skjedd? Med Trond Giske-debatten ferskt i minne, er det spesielt aktuelt å fortsette å diskutere de kompliserte spørsmålene rundt seksuell trakassering. Særlig på kvinnedagen.

I fjor kom boken «Det jeg skulle sagt» – en håndbok mot seksuell trakassering, som søker å svare på de ovennevnte spørsmålene. Boken er skrevet av Anja Sletteland og Hannah Helseth. Sletteland har en doktorgrad i samfunnsgeografi, og Helseth har en doktorgrad i sosiologi. Fredag holder de et foredrag i Amalies Hage for å rydde opp i debatten etter #metoo.

Marita Ramsvik

HELAFTEN: Tar debatten om foreldrepermisjon

Silje Katrine Robinson

Hva: BT inviterer til helaften 8. mars.

Hvor: Underlig.

Når: Fredag 8. mars.

Hvorfor: Bergens Tidende arrangerer en helaften på kvinnedagen med debatt, live-podkast og konsert. Debatten vil ta for seg tredelingen av foreldrepermisjonen, med Kjersti Toppe (Sp), Marthe Hammer (SV), forfatter Heidi Bøhagen og BTs kommentator Eirin Eikefjord i panelet. Etter dette blir det konsert med Amalie Holt Kleive. Hun har bakgrunn fra Griegakademiet og serverer skjør og personlig musikk.

Kveldens siste underholdningsinnslag kommer i form av liveinnspilling av «Republikken», som er BTs kulturpodkast. Razikas Embla Karidotter returnerer som gjest i podkasten, sammen med forfatter Brit Aksnes, som har skrevet boken «Mannemenneske».

Sigrid Gausen

SCENE: Kvinnefest

Karolin Klüppel

Hva: FemFest / PechaKucha Bergen.

Hvor: Cornerteateret.

Når: Fredag 8. mars kl. 19.

Hvorfor: Cornerteateret og Venstrealliansen UIB markerer Kvinnedagen med å fylle scenen med nettopp kvinner. Først gjennom en debatt om feminisme og sosialisme, før miniforedragene på PechaKucha-kvelden leveres av folk som TV-fenomen Linda Eide, sanger Linda Ekeland, kunstner Rita Marhaug, tatovør Jannicke Wiese-Hansen og filmskaperne Elin Sander og Hildegunn Wærness.

Det blir også opptredener av hiphop-artisten Sofie Hamre og duoen Catguts and Horsetails, som lover cabaretinspirerte morderballader.

Erik Fossen

MINIFESTIVAL: Damer og dough

Xin Li

Hva: Minifestival med Fett og Konsept X.

Hvor: Østre.

Når: Fredag 8. mars kl. 19.

Hvorfor: Det feministiske tidsskriftet Fett og kultur- og musikkollektivet Konsept X inviterer til en feministisk helaften på Østre. Fett slipper et ferskt tidsskrift om penger, hvor de tar temperaturen på likestillingen i det norske arbeidslivet. I tillegg til en panelsamtale om karriere lokker også festarrangørene med en rekke musikalske innslag.

Her får du muligheten til å høre Lekende lett, Miriam Tumryr, Stina Haveland og en rekke DJ-er fra Konsept X. Det blir også kvinner utenfor scenen, hvor kunstneren Renate Karin holder pop-up-utstilling med sine feministiske illustrasjoner. Og på menyen? Der står «Kvinneis» fra iskremmakeren Hallaisen.

Sigrid Gausen

KUNST: Kvinner maler menn

Øde Spildo Nerdrum

Hva: Kunstutstilling.

Hvor: Kunsthuset Wendelboe.

Når: Fredag 8. mars kl. 19.

Hvorfor: På fredag åpner kunstutstillingen «Kvinner maler menn». Utstillingen består av malerier fra den kvinnelige kunstnertrioen Turid Spildo, Helene Knoop og Cathrine Bergsrud. Utstillingen åpnes av Anne Randine Øverby, sjef for Bergen Opera.

De er alle figurative malere, og er alle elever av Odd Nerdrum. Turid Spildo er for øvrig konen til Nerdrum, og en anerkjent folkemusiker. Men det er altså Bergen Operakor som står for det musikalske innslaget denne kvelden. Her har du muligheten til å få med deg en utstilling, som tar for seg det noen kanskje mener har manglet i kunsthistorien, nemlig menn malt av kvinner.

Marita Ramsvik

MUSIKK: Hør på den nye Solange-platen

KEVORK DJANSEZIAN / NTB Scanpix

Hva: Den nye Solange-platen «When I Get Home».

Hvor: På strømmetjenestene.

Når: Når som helst.

Hvorfor: Artisten Solange Knowles har en svært berømt storesøster ved navn Beyoncé. Og lenge slet Solange med å finne ut hvordan hun skulle komme ut av sin storesøsters gigantiske skygge. Men da hun i 2016 ga ut platen «A Seat At The Table», forsvant all tvil om at også Solange var en artist å regne med.

Nå er hun ute med den mer eksperimentelle oppfølgeren, «When I Get Home». Hun utforsker musikk som ligger i skjæringspunktet mellom blant annet hiphop, r&b, og jazz, med tekster om som handler om oppvekst, rase og til dels også kjønn.

«When I Get Home» er en plate uten åpenbare hits, men den er full av visjoner og spennende musikalske innfall.

Kjetil K. Ullebø

HELHUS: Kvinnfolk og andre folk

Kristin Skårdal

Kva: Helhus.

Kor: Det Akademiske Kvarter.

Når: Fredag 8. mars kl. 21.

Kvifor: Fredag inviterer Det Akademiske Kvarter og Studentersamfunnet i Bergen til gratis «Helhus» for å markere årets Kvinnedag.

Alle romma blir opna for kvar ein smak – anten du vil lære om borgarleg feminisme med Mathilde Tybring-Gjedde (H), danse til tonar av månadens Urørt-vinnar «Solå» eller få med deg slampoesi framført av Evelyn Rasmussen Osazuwa. Til saman 13 hendingar står på programmet på Kvarteret denne kvelden, og like etter midnatt kan du danse deg inn i dei seine nattetimar under «Silent Disco» i Teglverket.

Vilde Midtbø Ulsten