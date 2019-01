Det nye konsertstedet Underlig var fylt til randen under åpningskonserten til Voksne Herrers Orkester mandag kveld.

Det er mandag kveld, og kjelleren i Valkendorfsgaten er fylt til randen av mennesker.

Det er snart klart for den aller første konserten på Underlig, som er Bergens nye kulturscene.

– Det er deilig å være i gang. Denne kvelden blir en slags premiere, sier Godthard Larsen, en av mennene som driver det nye utestedet.

Fakta: Underlig Underlig er en konsertscene og et utested i Bergen. Stedet ligger i Valkendorfsgaten, i et lokale som tidligere huset stedet Jovial, og før det igjen Scotsman. Stedet skal drives av Godthard Larsen sammen med Reshad Eiyad, som også driver steder som Allmuen og Natt. Kjetil Grimsby Haarr, blant annet kjent fra bandet Fjorden Baby!, skal være bookingansvarlig på Underlig. Stedet åpnet mandag 14. januar, da Voksne Herrers Orkester inntar scenen.

Mange stamgjester

Den aller første konserten på Underlig skal spilles av bandet Voksne Herrers Orkester.

På første rad i salen sitter Mårten Skaaja, sammen med hans kone May Skajaa, Charlotte Johannessen og Mona Klubb. De har fulgt bandet i mange år, og er spent på hvordan musikken deres vil høre ut i Underlig sine lokaler.

– Musikken de spiller er helt nydelig, så jeg tror det vil gå helt fint, sier May Skajaa.

Ørjan Deisz

Spiller hver mandag

Voksne Herrers Orkester, består av musikerne Harald Dahlstrøm, Steinar Krokstad, Thomas Dahl og Ole Marius Sandberg.

Tidligere spilte de ukentlige konserter på utestedet Chagall, før det ble lagt ned i september i fjor.

Nå skal bandet spille faste mandagskonserter på den nye kulturscenen, som skal drives av Godthard Larsen sammen med Reshad Eiyad, som også driver steder som Allmuen og Natt.

– Da Godthart tok kontakt med oss og vi fikk se lokalene, var vi ikke vond å be, sier Steinar Krokstad, som er spiller trommer i Voksne Herrers Orkester.

Hold på siden år 2001

I forkant av konserten, satt hele bandet samlet på bakrommet på Underlig. Utenfor ventet om lag 200 spente publikummere.

– Vi visste det kom til å komme mange folk i kveld, men jeg synes dørvakten har gjort en dårlig jobb. Det er jo stappfullt, sier Dahl lattermildt.

Plutselig kommer skuespiller Helge Jordal inn på bakrommet.

– Her var det rotete, sier han.

Jordal er en av bandets gjester, som skal opptre sammen med på scenen med dem i løpet av kvelden.

Ørjan Deisz

Robin Jakobsen, Rune «Salo» Salomonsen fra Human Beings, og gitarist Trond Graff fra The Pussycats, skal også på scenen i løpet av kvelden.

– Vi har forskjellige gjester med oss hver gang. Men vi annonserer aldri hvem som kommer i forkant, det er en overraskelse, sier Krokstad.

– En kulturscene for alle

Ifølge Larsen skal Underlig være en kulturscene åpen for alle sjangre. Her kan publikum møte nye, ukjente musikere, i tillegg til de godt etablerte.

– På torsdager blir det mest rockekonserter, og det blir jazz på fredagene. Lørdagen vil variere veldig, sier bookingansvarlig Kjetil Grimsby Haarr.

Det skal spilles levende musikk hver kveld, hele uken igjennom, og ifølge Larsen vil det ikke bli vanskelig å fylle opp programmet.

– Behovet for denne scenen er stor, problemet er heller at vi ikke har nok plass til alle som ønsker å spille her. Den største utfordringen blir å fylle opp lokalene med publikum hver kveld, sier Larsen.

Rolig musikk fra scenen

Like før klokken 21.00, er konserten i ferd med å starte.

– Det blir sene kvelder hver gang. Vi må alltid få med oss det siste settet, og det begynner ikke før elleve, sier Mona Klubb.

Scenen lyses opp av rosa og blå lys, og de fire medlemmene av Voksne Herrers Orkester står klar til å spille.

– Var ikke dette et artig sted da, spør trommis Steinar Krokstad fra scenen.

– Joo, svarer publikum.

I det bandet starter å spille rolige jazztoner fra scenen, blir den pratsomme forsamlingen fort stille.

– Vi er et disiplinert publikum. Så vi maser ikke når bandet er på scenen. Nå blir det spennende å se hvilke gjester de har med seg, sier Mårten Skaaja.